Landkreis Augsburg: 10.000 Corona-Impfungen verabreicht

Kunigunde Haas aus Bobingen erhielt heute im Impfzentrum Gablingen eine ganz besondere Corona-Impfdosis - die 10.000ste des Landkreises Augsburg. Landrat Martin Sailer (CSU) sagte im Anschluss, ihm wäre es lieber gewesen, man könne nun die 10.000ste vollständig geimpfte Person im Landkreis feiern und "nicht nur" die gleiche Menge an Impfungen. Allerdings wolle er den kleinen Meilenstein trotzdem als Zeichen der Hoffnung sehen, dass es im Kampf gegen die Pandemie in die richtige Richtung gehe.

Fast in allen Alten- und Pflegeeinrichtungen schon zwei Mal geimpft

Wie das Landratsamt mitteilt, wurden bis zum gestrigen Freitag im Landkreis Augsburg 6.448 Erstimpfungen und 3.375 Zweitimpfungen nach den geltenden Vorgaben sowohl mobil in den Alten- und Pflegeeinrichtungen, bei immobilen Personen zu Hause, als auch im Impfzentrum in Gablingen verabreicht.

Insgesamt konnte in allen Alten- und Pflegeeinrichtungen bis auf eine Ausnahme, die aufgrund eines Corona-Ausbruchs erst später angefahren werden konnte, bereits zweimal geimpft werden.

Stadt Augsburg: 7-Tage-Inzidenzwert geht weiter zurück

In der Stadt Augsburg liegt die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile (Stand 05.02.21) bei 86,0. Noch vor zwei Wochen, am 21.01., wurde der Wert mit 115,7 (RKI) angegeben. Die Stadt Augsburg bestätigt 44 neue Covid-19-Fälle. Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 11.765 Infektionen mit dem Coronavirus in der Stadt gemeldet. 10.834 Personen gelten als genesen, 644 sind aktuell infiziert, 287 Personen sind verstorben.