Landkreis Augsburg lässt Müll in Biotonnen untersuchen

Wer "Störstoffe", also zum Beispiel Metall oder Plastik in seiner Biotonne entsorgt, wird ab sofort mit einer gelben Karte verwarnt, darauf hat das Landratsamt Augsburg in einer Pressemitteilung hingewiesen. Die gelbe Karte hängt dann an der Tonne und weist auf die falsche Befüllung hin. Die betreffenden Biotonnen werden weiterhin geleert, jedenfalls bis September. Dann erhalten laut Landratsamt Tonnen mit "Störstoffen" eine rote Karte und werden nicht mehr geleert.

Müll in Biotonnen enthält tonnenweise Fremdkörper

An den Müllautos sind zwei Detektoren angebracht, die die Tonnen automatisch nach Fremdkörpern untersuchen. Das Detektionssystem wird eingeführt, weil in der Biogasvergärungsanlage jährlich rund 700 Tonnen "Störstoffe" aussortiert werden müssen. Das ist in etwa so viel wie die Ladung von 80 Müllautos.

Aus Biomüll wird Kompost und Flüssigdünger

Das Landratsamt erinnert daran, dass in die Biotonne ausschließlich pflanzliche Abfälle aus Haus und Garten gehören sowie pflanzliche Speisereste. Denn gerade dünnwandiges Plastik, das leicht zerreißen kann, landet als Mikroplastik im Kompost und muss mühsam abgesiebt werden. In der Vergärungsanlage wird neben der Erzeugung von Biogas aus den Gärresten hochwertiger Kompost und Flüssigdünger hergestellt. Somit stellt der Biomüll einen wertvollen Rohstoff im Sinne der Nachhaltigkeit dar.