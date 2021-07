Landkreis Augsburg: So lief der Impfstart an Schulen

Tobias traut sich. Der 15-Jährige hat heute in seiner Schule, der Realschule in Meitingen, einen besonderen Termin: Er ist einer der Ersten, den Impfarzt Heinrich Thierfelder gleich gegen Corona impfen wird. Der streift sich erstmal blaue Einmal-Handschuhe über. Bevor die Impfaktion beginnt, hat sein mobiles Impfteam zur Sicherheit noch eine Pritsche in das Klassenzimmer der 10e gebracht. Geimpft werden 12-bis 18-Jährige – und das ist auch für Heinrich Thierfelder Neuland.

Geimpft wird nur mit Einwilligung der Eltern

Der 15-Jährige Tobias hat sich für die Impfung gegen das Corona-Virus entschieden, obwohl die Ständige Impfkommission (Stiko) die Impfung nur für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren mit besonderem Risiko empfiehlt. Er will einfach wieder mehr Rechte haben, auch mal rausgehen, zum Essen z.B. und einfach mit seiner Familie wieder mehr unternehmen können. Ohne die Einverständniserklärung der Eltern darf Impfarzt Heinrich Thierfelder allerdings die Spritze nicht setzen. In dieser Erklärung müssen die Eltern einwilligen, dass vor der Impfung anders als sonst auf eine ärztliche Aufklärung verzichtet wird. Wir unterstellen hier, sagt Heinrich Thierfelder, dass die Eltern sich ausreichend über die Vorteile und Risiken der Impfung bei Jugendlichen informiert haben. Diese Erklärung der Eltern hat Tobias dabei – und deswegen geht es auch schnell bei ihm: Ärmel hoch, Spritze rein. Und: der Nächste, bitte.

Lehrkräfte kämpfen immer noch mit den Folgen des Homeschoolings

Auch Michael Kühn, Direktor der Realschule Meitingen, schaut beim Impfen vorbei. Ihm ist vor allem wichtig, dass es an seiner Schule weiter Präsenzunterricht geben kann – denn noch immer, sagt er, kämpfen die Lehrerinnen und Lehrer mit den Folgen des letzten Homeschoolings. So gibt es nach seiner Einschätzung deutlich mehr Probleme, die aus dem familiären Umfeld mit in die Schule gebracht werden. Von den 750 Schülern wollten sich in Meitingen zunächst 50 impfen lassen. Einige, glaubt der Direktor, hat der zweite Impftermin abgeschreckt, der dann in den Sommerferien liegt. Deshalb kann er sich nach den Sommerferien auch eine zweite Impfaktion an seiner Schule vorstellen.