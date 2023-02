Landkreis Ansbach sucht Unterkünfte für Flüchtlinge

Die Möglichkeiten, Geflüchtete im Landkreis Ansbach unterzubringen, sind erschöpft. Weil der Landkreis aber wegen staatlichen Vorgaben weitere Menschen aufnehmen muss, sucht das Landratsamt nach neuen Unterkünfte, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit steht der westmittelfränkische Landkreis nicht alleine da – in ganz Bayern suchen Kommunen Unterkünfte für Flüchtlinge.

Auch leere Supermärkte und Hallen sind gefragt

Interessant sind dabei sowohl Wohnungen, als auch größere Gebäude – als Beispiel nennt das Landratsamt hier leerstehende Supermärkte oder landwirtschaftliche Hallen. Man möchte vermeiden, dass Geflüchtete wie in der Vergangenheit in Turnhallen untergebracht werden müssen, erklärt Landrat Jürgen Ludwig (CSU).

1.300 Menschen in Flüchtlingsunterkünften

Konkret sind im Moment 1.300 Personen in Flüchtlingsunterkünften untergebracht, heißt es aus dem Landratsamt. Mehr als die Hälfte seien davon zwar aus der Ukraine. Insgesamt sind jedoch fast 1.800 Ukrainerinnen und Ukrainern im Landkreis Ansbach, was bedeutet, dass der Großteil bei Privatleuten untergekommen ist.

Es geht also allgemein um die Unterbringung von Asylbewerbern, Migranten und Flüchtlingen. Weil ihn die aktuelle Situation an die Flüchtlingskrise 2015 erinnert, bittet Landrat Ludwig um Mithilfe. Wer eine Unterkunft zur Verfügung stellen möchte, kann sich online per Mail an wohnungsangebot@landratsamt-ansbach.de oder unter der Telefonnummer 0981 / 468 51 51 an das Landratsamt wenden.