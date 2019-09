15.09.2019, 20:27 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Hotelbesitzer behindert Feuerwehr beim Löschen

Beim Verbrennen von Gartenabfällen ist es am Sonntagnachmittag in Lehrberg zu einer Auseinandersetzung mit der Feuerwehr gekommen. Ein Hotelbesitzer hatte auf seiner Wiese ein Feuer entfacht, das die Ortschaft in eine große Rauchwolke hüllte.