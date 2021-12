Landkreis Ansbach beteiligt sich an Park + Ride- Pilotprojekt

Für das Pilotprojekt "P+R 4.0" des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN) wurde der Park + Ride-Parkplatz an der S-Bahnstation Petersaurach-Nord mit Kamerasensoren ausgestattet. Diese Sensoren erfassen anonym alle ein-und ausfahrenden Fahrzeuge. So könne jederzeit ein aktueller Stand der freien Parkplätze angezeigt werden. Der VGN möchte herausfinden, ob verbesserte Informationen zu Parkmöglichkeiten dazu führen, dass mehr Menschen Bahn und Bus fahren.

Ziel: Mehr Bus- und Bahnnutzer und weniger wildes Parken

Die Daten des Parkplatzes werden bereits für eine digitale Anzeigetafel an der Bundesstraße 14 in Richtung Nürnberg genutzt. Autofahrer erhalten so einen aktuellen Park-Hinweis und der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel werde attraktiver. Martin Huber, Geschäftsleiter der Gemeinde Petersaurach, rechnet zudem mit weniger Parksuchverkehr und weniger "wildem Parken".

Park-Informationen über Web und App geplant

Der VGN will die Informationsmöglichkeiten demnächst erweitern. Fahrgäste können sich dann auch auf der VGN-Website sowie in der App "VGN Fahrplan & Tickets" über Parkmöglichkeiten informieren. Sukzessive sollen alle 130 P+R-Anlagen im Gebiet des VGN einbezogen werden. Später sollen auch die Navis in den Fahrzeugen die freien Parkplätze anzeigen.

Für das Projekt "P+R 4.0" in Petersaurach werden fast 33.000 Euro investiert, größtenteils vom Freistaat Bayern. Das Projekt, an dem auch der Landkreis Fürth mit dem Bahnhof Roßtal und neben dem VGN auch der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) teilnehmen, wird vom Freistaat Bayern gefördert. Letztlich soll geprüft werden, ob das System auf ganz Bayern ausgeweitet werden kann.