13.07.2020, 11:11 Uhr

Vierjähriger in Bach ertrunken - Polizei geht von Unfall aus

In Tüßling im Landkreis Altötting ist ein Vierjähriger in einen Bach gefallen und an den Folgen des Unglücks gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge am Vortag aus seinem Elternhaus verschwunden. Die Mutter hatte die Polizei gerufen.