Landkreis Altötting stellt digitale Impfbescheinigung aus

Die technische Umsetzung des digitalen Impfausweises erfolgt in Zusammenarbeit mit der Kölner Firma Ubirch. Die Technik entspreche höchsten Datenschutzstandards, versichert Landratsamtsprecher Markus Huber. Niemand außerdem dem Geimpften selbst habe Zugriff auf ihre Informationen. Im Gespräch mit dem BR vergleicht Stephan Noller, CEO von Ubirch, den digitalen Nachweis mit einem mathematischen Rätsel: „Aus allen sensiblen Informationen wird ein mathematisches Rätsel gebildet. Das Rätselergebnis wird dann gespeichert. Nur die geimpfte Person bekommt den Schlüssel für dieses Rätsel in die Hand“, erklärt Noller. Würde der Nachweis von jemand anderem gescannt, würde das Rätsel neu gebildet und überprüft, ob die beiden Ergebnisse übereinstimmen.

Daten werden in einer Blockchain gespeichert

Der Nachweis selbst, also das Rätsel, wird in einem verteilten Rechnersystem, auch als Blockchain bekannt, gespeichert. Diese Rechner werden wiederum vom Partner Govdigital betrieben. Das ist eine Genossenschaft kommunaler Rechenzentren. Somit sind die verschlüsselten Informationen, die Rätsel, alle auf behördlichen Rechnern gespeichert und nicht in fremden Händen.

Bis jetzt noch keine Vorteile durch Impfnachweis

Bisher werden die Nachweise nur am Impfzentrum in Neuötting ausgegeben. Wer künftig woanders geimpft wird, kann nachträglich gegen Vorlage des Impfpasses vom Landratsamt eine Impfbestätigung erhalten. Ob und inwiefern dieser Nachweis den Bürgern nützlich sein wird, kann auch Sprecher Markus Huber derzeit noch nicht einschätzen. Man könne nur spekulieren: Auch, wenn es derzeit noch keine Privilegien für geimpfte Bürger gebe, habe man im Landratsamt schon darüber nachgedacht, Geimpften ein entsprechendes Dokument an die Hand zu geben.

„Auch, wenn man solch eine Bestätigung vielleicht noch nicht braucht, wollten wir den Menschen einen Nachweis über die Impfungen geben“, sagt Huber. Der Impfnachweis sei ein Pilotprojekt des Landkreises und „unseres Wissens nach, sind wir die einzigen, die solch einen Impfnachweis jetzt schon zeigen können“, erklärt Huber. Heute erhalten die ersten Zweitgeimpften, die es denn möchten, ihren analogen und digitalen Impfnachweis.