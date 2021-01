Corona: Landkrankenhaus Rotthalmünster im Notfallbetrieb

Acht Soldaten unterstützen

Auch Ärzte, Reinigungskräfte und Hausmeister sind in Quarantäne oder krank. Wer wischt den Gang, wenn die Putzfrau fehlt? Auch auf so eine Frage muss eine Antwort gefunden werden. Soldaten helfen schon mit. Seit einer Woche können außerdem Patienten, die auf dem Weg der Besserung sind, in ein Behelfskrankenhaus nach Aidenbach verlegt werden.

Hoffen auf den Impfstoff

Das Klinikpersonal hofft auf Impfstoff. Nur rund 30 Mitarbeiter von insgesamt 280 Pflegern und Ärzten wurden bisher geimpft. Der Grund: Kleine Landkrankenhäuser kommen in der Priorisierung hinter größeren Häusern wie dem Klinikum in Passau. Die Impfbereitschaft ist laut Skrebsky sehr hoch: "Ein Glück, dass in den nächsten Tagen weitere 30 Impfdosen kommen sollen."