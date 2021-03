Landgericht Würzburg verhandelt über Machetenangriff

Neun Monate nach einer blutigen Auseinandersetzung in Würzburg beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen Mann, der seinen Kontrahenten mit einer Machete angegriffen haben soll. Wie das Landgericht Würzburg mitteilt, ereignete sich der Vorfall Ende Juni 2020 im Stadtteil Grombühl. Offensichtlich waren beide Männer vor dem Anwesen des Angeklagten in Streit geraten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft begab sich der Beschuldigte dann in seine Wohnung, um eine 40 Zentimeter lange Klinge zu holen. Mit der sei er dann auf den Geschädigten losgegangen. Der Angeklagte hätte dabei auf Kopfhöhe zugeschlagen.

Opfer musste nach Angriff ins Krankenhaus

Sowohl der attackierte Mann als auch seine Ehefrau, die ihm zur Hilfe eilte, erlitten Schnittverletzungen. Laut Anklage sei es lediglich dem Zufall zu verdanken, dass beide "nur" mit Verletzungen davonkamen. Die Staatsanwälte werfen dem Angreifer versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Das Opfer musste nach dem Angriff ins Krankenhaus. Beide Männer waren zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung alkoholisiert. Für den Prozess sind drei weitere Termine angesetzt. Ein Urteil könnte voraussichtlich Mitte April fallen.