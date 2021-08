Landgericht Würzburg: 35-Jähriger wegen Erpressung angeklagt

Die Tat ereignete sich bereits am 30.03.2019 gegen 20.20 Uhr in Marktheidenfeld. Der Staatsanwaltschaft Würzburg zufolge hat sich der Angeklagte damals im Gebüsch neben der Sparkassenfiliale versteckt und gewartet, bis zwei Männer aus der Filiale ins Freie traten. Dann habe der 35-jährige Wertheimer einen Bankkunden vor der Filiale überfallen und bedroht.

Klappsäge mit 20 Zentimeter Klinge

Bei seinem Überfall hatte der Angeklagte eine Klappsäge mit einer Klingenlänge von etwa 20 Zentimetern dabei. Die beiden Männer seien zu einem geparkten Auto gegangen. Als einer der Männer an der Fahrertür und der andere an der Beifahrertür stand, sei der Angeklagte von hinten an den Fahrer herangetreten, habe dessen Oberkörper umklammert und "Geldbeutel her" gerufen.

Angegriffener kann sich befreien – Tatverdächtiger flüchtet

Dem Angegriffenen sei es aber gelungen, sich zu befreien und den Angreifer zu Boden zu bringen. Noch einmal soll der Angeklagte aufgestanden sein und den Autofahrer angegriffen haben – diesmal von vorne. Der Autofahrer habe auch diesen Angriff abwehren und den Angeklagten zu Boden bringen können. Der Angreifer gab daraufhin auf und floh vom Tatort.