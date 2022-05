Landgericht Traunstein: Haftstrafe für falschen Impf-Arzt

Er gab sich als Arzt aus, ist aber eigentlich Theologe: Vor dem Landgericht Traunstein ist ein Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Betrugs zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft nun prüfen, ob sie in Revision gehen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der 50-Jährige aus dem Landkreis München im Frühjahr 2021 als Arzt ausgegeben und ohne jegliche medizinische Ausbildung mehr als 300 Personen selbst geimpft sowie in mehr als 1.100 Fällen Corona-Impfungen überwacht hat. Die unzulässigen Impfungen fanden im Impfzentrum in Rosenheim, bei mobilen Impfeinsätzen in und um Rosenheim und im Impfzentrum in Karlsfeld im Landkreis Dachau statt.

Gericht sieht "gezielte Täuschung" und "Bereicherung"

Die Richterin begründete ihr Urteil damit, dass der Verurteilte gezielt getäuscht habe. Nicht helfen, sondern sich finanziell zu bereichern - das sei sein Motiv gewesen. Dafür habe er die Corona-Pandemie schamlos ausgenutzt.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor auf fünf Jahre Haft plädiert. Sie legte dem falschen Impfarzt gefährliche und vorsätzliche Körperverletzung, Verstöße gegen das Heilpraktiker-Gesetz, Urkundenfälschung, gewerbsmäßigen Betrug und Missbrauch von Titeln zur Last. Die Verteidigung hatte dagegen für eine zweijährige Haftstrafe oder eine Bewährungsstrafe plädiert. Es sei niemand zu Schaden gekommen, außerdem sei fraglich, ob in allen Fällen der Tatbestand der Körperverletzung gegeben sei, so seine Verteidiger.

Falscher Impf-Arzt hat Titel und Urkunden gefälscht

Den Ermittlungen zufolge hat der Angeklagte neben seinen Doktortiteln auch seine Approbationsurkunde gefälscht, um im Impfzentrum Rosenheim sowie in Karlsfeld im Landkreis Dachau tätig zu werden. Außerdem war er auch bei mobilen Impfeinsätzen in Alten- und Pflegeheimen im Einsatz. Bei Impfkomplikationen wäre dort keine schnelle medizinische Notfallbetreuung möglich gewesen.

Der Verurteilte hat die Vorwürfe zu Beginn des Prozesses weitgehend eingeräumt. Er sitzt bereits seit 14 Monaten in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft prüfen, ob sie Rechtsmittel einlegen.