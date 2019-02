Landgericht Regensburg: 12 Jahre und 6 Monate für Drogen-Paten

Ein 55 Jahre alter Deutsch-Albaner muss für 12 Jahre und 6 Monate in Haft. Dieses Urteil hat das Landgericht Regensburg am Mittwoch gegen den Mann verhängt, der eine Drogen-Bande in Regensburg aufgebaut hatte. Sein Stellvertreter, ein 30-Jähriger, muss neun Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Das sagte ein Sprecher des Landgerichts dem Bayerischen Rundfunk.

Marihuana, Heroin und Kokain geschmuggelt

Die Bande hatte im Jahr 2017 rund 350 Kilogramm Marihuana, knapp sieben Kilogramm Heroin und nochmals rund sieben Kilogramm Kokain nach Deutschland geschmuggelt. Mit den Drogen hat die Bande mehr als eine Million Euro verdient.

In früheren Verfahren wurden bereits fünf weitere Mitglieder der Drogen-Bande zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Das Interesse an dem Prozess war groß, sagte der Sprecher des Landgerichts, der Gerichtssaal sei während der Prozesstage bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen.