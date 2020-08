Landgericht Ingolstadt: Prozess um Totschlag durch Raserei

Der junge Fertigungsmechaniker aus Geisenfeld war im vergangenen Oktober auf der Autobahn A9 bei Manching mit über 230 Stundenkilometer auf einen anderen Wagen aufgefahren. Bei dem Aufprall war der gleichaltrige Fahrer des geschädigten Wagens sofort getötet worden. Die zentrale Frage des Prozesses ist, ob das mit Vorsatz geschah.

Angeklagter entschuldigt sich weinend bei Eltern des Getöteten

An dem Prozess nehmen die Eltern und die Schwester des Getöteten als Nebenkläger teil. Das Foto ihres Familienmitglieds tragen sie als Foto auf ihren T-Shirts. Der Angeklagte hat sich weinend bei den Angehörigen entschuldigt. Jeden Tag seit dem Unfall denke er an seine Schuld. Wenn er könnte, würde er "mein Leben gegen das Ihres Angehörigen eintauschen. Das Wissen, dass ich Ihren Angehörigen auf dem Gewissen habe, zwingt mich Tag für Tag in die Knie". Einer Untersuchung durch einen sachverständigen Psychiater lehnte der Angeklagte jedoch auf Nachfrage des Richters ab.

Über 560 PS: Auto rechtswidrig frisiert

Der Fertigungsmechaniker, der lange Zeit bei BMW gearbeitet hat und derzeit in Untersuchungshaft sitzt, war zum Tatzeitpunkt mit einem von ihm massiv manipulierten BMW auf der Autobahn unterwegs. Der Mechaniker hatte den Wagen illegal durch ein Software-Tuning auf über 560 PS getrimmt und konnte mit ihm theoretisch eine Höchstgeschwindigkeit von 350 Stundenkilometer erzielen. Der BMW war so nicht zugelassen für den Straßenverkehr.

Anklage: Tod anderer billigend in Kauf genommen

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ging es dem Angeklagten bei der Todesfahrt im vergangenen Oktober darum, seinen Wagen mit möglichst hoher Geschwindigkeit über die Autobahn zu jagen, obwohl dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Stundenkilometern galt. Aus "eigensüchtigen Gründen", so die Staatsanwaltschaft, habe sich der Angeklagte damit "über seine Pflichten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern hinweggesetzt" und dabei auch billigend den Tod von Verkehrsteilnehmern in Kauf genommen.

Kernfrage, ob Vorsatz vorliegt

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Ahmed Adam, stellte heute klar, dass er bei seinem Angeklagten keinen Tötungsvorsatz sieht. Nach Überzeugung der Eltern des Verstorbenen, die als Nebenkläger auftreten, ist der Angeklagte ein Mörder, für die Staatsanwaltschaft ein Totschläger. Wie die innere Haltung des Rasers rechtlich zu bewerten ist, ist die Kernfrage dieses Prozesses.

BMW hält an Arbeitsverhältnis fest

Der junge Mann aus Geisenfeld im Kreis Pfaffenhofen hat bei BMW Fertigungsmechaniker gelernt und wurde 2015 übernommen. Auf Rückfrage des Richters erklärte sein Verteidiger, dass BMW trotz des Prozesses an dem Arbeitsverhältnis festhält.

Urteil Ende Oktober erwartet

Für das Verfahren wurden insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird Ende Oktober erwartet. Auf Totschlag nach §212 StGB stehen mindestens fünf Jahre Freiheitsentzug.