Landgericht Ingolstadt: Mordprozess um Wolnzacher Messerattacke

Auf der Anklagebank sitzt ein 40-jähriger Mann. Er soll mehrfach mit einem Küchenmesser auf seine 38-jährige Lebensgefährtin eingestochen haben, als diese arg- und wehrlos im Bett lag. Die Tat ereignete sich Anfang September vergangenen Jahres in den frühen Morgenstunden in einem Mehrfamilienhaus in der Marktgemeinde Wolnzach im Kreis Pfaffenhofen.

Keine Angaben zum Tatmotiv

Tatort war die gemeinsame Wohnung von Opfer und Täter. Als Tatwerkzeug nennt die Staatsanwaltschaft ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge. Zum Tatmotiv macht der Anklagesatz keine Angaben. Der Angriff mit den zahlreichen Stichen wird jedoch als extrem vehement geschildert.

Mit dem Messer im Rücken zur Nachbarin

Mehrfach versuchte die Frau zu fliehen, zuerst aus dem Bett und dem Schlafzimmer. Dann soll sie sich - schon schwerverletzt - durch den Gang in das Treppenhaus geschleppt haben. Dennoch verletzte sie ihr Angreifer noch weitere Male von hinten. Mit dem Messer im Rücken schaffte es die Frau noch bis zu einer Nachbarin im Erdgeschoss. Dort erlag sie kurz darauf ihren Verletzungen.

Urteil für Oktober erwartet

Das Urteil wird für Oktober erwartet. Der Mann sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Das Gericht hat bis Anfang Oktober sieben Verhandlungstermine im Saal 11 festgesetzt.