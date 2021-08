Landgericht Bayreuth arbeitet Rolle während NS-Zeit auf

Beim Landgericht Bayreuth ist 1942 ein sogenanntes Sondergericht gebildet worden. Wie an anderen Gerichten auch waren Sondergerichte für die "rasche Erledigung" bestimmter politischer Straftaten errichtet worden. Das Sondergericht führte Verfahren gegen 255 Angeklagte durch, die in 14 Fällen mit der Verhängung der Todesstrafe endeten.

"Dunkelstes Kapitel der Bayreuther Justizgeschichte" aufarbeiten

Mit einem Forschungsprojekt über das Sondergericht während der nationalsozialistischen Zeit wird "das dunkelste Kapitel der Bayreuther Justizgeschichte" aufgearbeitet, teilte das Landgericht am Mittwoch mit. Das Thema sei völlig unerforscht, man fange quasi bei null an, sagte ein Gerichtssprecher. Es könne Monate oder länger dauern, bis es erste Ergebnisse gebe. Die Mitarbeiter müssten nun Archive durchstöbern, die Forschung betrieben sie neben ihrer eigentlichen richterlichen Tätigkeit.

Häftlinge aus Berlin nach Bayreuth gebracht und inhaftiert

Nachdem am 3. Februar 1945 das Gebäude des Volksgerichtshofs in Berlin durch Bombardements zerstört worden war, wurde der Volksgerichtshof auf Anordnung Hitlers nach Potsdam ausgelagert und außerdem die für Hoch- und Landesverrat zuständigen Senate nach Bayreuth verlegt. Noch im Februar wurden deshalb mehr als 200 Häftlinge von Berlin nach Bayreuth transportiert, wo sie am 17. Februar ankamen und in der Justizvollzugsanstalt Bayreuth inhaftiert wurden.

Eintreffen der US-Soldaten in Bayreuth verhinderte Erschießungen

Ihre für den 14. April angesetzte Erschießung fand nicht mehr statt, weil US-Soldaten die Stadt erreichten, wie das Gericht mitteilte. Auch die Gefangenen des Zuchthauses, darunter der spätere Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier, wurden am Vormittag jenes Tages befreit.

"Dieser Teil der Geschichte des Volksgerichtshofs in Bayreuth ist bis heute weitgehend unbekannt, seine mögliche Tätigkeit in Bayreuth unerforscht geblieben." Landgericht Bayreuth, Mitteilung vom 25. August 2021

Die vor dem Bayreuther Sondergericht verhandelten Verfahren seien zwar weitestgehend bekannt, teilte das Landgericht mit. Allerdings habe sich ihre bisherige Bewertung vielfach an der ab Mitte der 1950er Jahre entwickelten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) orientiert, die Jahrzehnte später von ihm selbst als "fehlgeschlagene Verfolgung nationalsozialistischen Justizunrechts" bezeichnet wurde.

Biografien der Bayreuther Richter während der NS-Zeit unbekannt

Auch die Biographien der handelnden Richter und Staatsanwälte, die an Verfahren des Sondergerichts Bayreuth oder des in Bayreuth tagenden Volksgerichtshofs beteiligt waren, seien weitgehend unerforscht geblieben, so das Landgericht Bayreuth. Dies betreffe in besonderer Weise Rudolf Brehm, der seit Februar 1943 nicht nur Vorsitzender des Sondergerichts in Bayreuth, sondern ab August 1943 auch Präsident des Landgerichts war.

"Auch im und am Justizgebäude selbst fehlt bislang jeder Hinweis und jede Information zu diesem dunkelsten Kapitel Bayreuther Justizgeschichte." Landgericht Bayreuth, Mitteilung vom 25. August 2021

Ziel des Projekts des Landgerichts sei deshalb vor allem die Erforschung der vollständigen Biographien aller bei dem Sondergericht Bayreuth und dem in Bayreuth tagenden Volksgerichtshof handelnden Richter und Staatsanwälte und damit der Hintergründe dafür, dass sich so viele deutsche Richter und Staatsanwälte so schnell und so umfassend von dem menschenverachtenden NS-Unrechtsregime vereinnahmen ließen und hieran aktiv mitwirkten. Außerdem solle die Frage beantwortet werden, ob und welche Konsequenzen das Handeln der Justizjuristen nach 1945 hatte.

Universität Bayreuth ist am Forschungsprojekt mitbeteiligt

Die gewonnenen Forschungsergebnisse sollen zugleich Basis der künftigen Öffentlichkeits- und Erinnerungsarbeit der Bayreuther Justiz sein, die auch diesen Teil der Justizgeschichte wachhalten möchte. Die Forschungsarbeit wird in Zusammenarbeit mit der Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte, unter Leitung von Professor Bernd Kannowski erfolgen. Die Forscher sollen vor allem die Sondergerichtsverfahren rechtlich bewerten.

Bayreuther Richter befasst sich seit Jahren mit Justizgeschichte

An dem Projekt wird außerdem der ehemalige Vorsitzende Richter am Landgericht Bayreuth, Heinz Ponnath, mitwirken. Er befasst sich seit Jahren mit der Nachkriegsrechtsprechung des BGH zum Justizunrecht der NS-Zeit. Auch das Bayerische Staatsministerium der Justiz und das Oberlandesgericht Bamberg begrüßen und unterstützen das Forschungsprojekt des Landgerichts, da es einen Beitrag dazu leisten könne, die NS-Vergangenheit der Justiz näher zu beleuchten.

Landgericht bittet Bayreuther Bürger um Fotos und Dokumente

Das Landgericht Bayreuth bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die noch Dokumente oder Bildmaterial zur Bayreuther Justizgeschichte seit 1933 bis in die 1950er-Jahre in ihren Privatarchiven verwahren, um Unterstützung seiner Forschungsarbeit.