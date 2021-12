Landgericht Augsburg weist Klage gegen das Unternehmen KUKA ab

Neue Entwicklung im Rechtsstreit um eine zugesagte und dann nicht überwiesene Spende der KUKA AG an die gemeinnützige Oberburger Stiftung "Hilfe in Not": Das Landgericht Augsburg hat die Klage der Stiftung abgewiesen. Sie hatte die Zahlung von einer Million Euro eingefordert, die ihr der Roboterhersteller im Jahr 2016 im Zuge der Übernahme der Obernburger Firma Reis Robotics in Aussicht gestellt hatte.

Spende war laut KUKA eine unverbindliche Absichtserklärung

Das Landgericht hat laut Gerichtssprecherin diverse rechtliche Konstrukte untersucht, nach denen die Zahlung tatsächlich rechtlich einklagbar gewesen wäre. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass in dem Fall weder ein Schenkungsversprechen, noch eine Auslobung oder eine Gewinnzusage vorlagen. Die Kriterien dafür seien jeweils nicht gegeben gewesen. KUKA selbst hatte die Spende als unverbindliche Absichtserklärung bezeichnet. In den notariell beglaubigten Verträgen, die zwischen KUKA und der Firma Reis Robotics geschlossen wurden, war von der Spende keine Rede.

Gericht: "Urteil ist keine moralische Einordnung"

Das Gericht weist darauf hin, dass es mit der Abweisung der Klage kein Urteil über die moralische Einordnung der nicht getätigten Spende gefällt habe. Der Vorsitzende des Stiftung "Hilfe in Not", Eberhard Kroth, äußerte sich gegenüber dem BR enttäuscht über das Urteil. Vor allem aber sei er moralisch enttäuscht über das Vorgehen der KUKA: "Es ist für uns schwer nachzuvollziehen, dass das Unternehmen nicht zu seinem Wort steht. Das ist uns in all den Jahren noch nie passiert, zumal das Spenden-Versprechen in der Presse überregional Thema war." Man werde die Urteilsbegründung im Stiftungsrat diskutieren und über das weitere Vorgehen entscheiden.

Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig. Eine Berufung vor dem Oberlandesgericht ist möglich. Eine Stellungnahme von KUKA gibt es bislang noch nicht.