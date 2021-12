"Landfrauenküche": Oberfränkin kocht im BR-Fernsehen

Sieben Frauen, ein Oldi-Reisebus und ein Menü: Das sind sie, die Zutaten für die BR-Sendung "Landfrauenküche", in der am Montagabend mit der Brauerin Isabella Mereien aus Memmelsdorf eine Oberfränkin an der Reihe ist.

Chefin von Brauerei aus Memmelsdorf bei "Landfrauenküche"

Die 37-Jährige ist Chefin in der Drei-Kronen-Brauerei in Memmelsdorf im Landkreis Bamberg. Die Braumeisterin hat den Familienbetrieb von ihrem Vater übernommen. "Wir sind eine recht kleine Brauerei und da wir mit unserer Brauerei in der Region mit der höchsten Brauereidichte der Welt sind, musste wir uns eine Nische suchen", erklärt Mereien. Dabei sei man auf das Lohnbrauen gestoßen.

Brauerin Isabella Mereien: "Bier ist so spannend"

Das bedeutet: Isabella Mereien braut Bier für andere Wirtschaften, die selbst keine eigene Brauerei mehr haben. Dazu gibt es natürlich die eigenen Hausbiere, die so lustige Namen haben wie "Helle Lotte" oder "Stöffla" fürs traditionelle Rauchbier. Isabella Mereien probiert immer neue Biere aus, die "rötliche Bierfee" zum Beispiel hat sie für Frauen gebraut. Bierbrauerin ist die 37-Jährige aus Leidenschaft:

"Ich hab‘ Praktika in den Bereichen Fachinformatik, Grafikdesign und Friseur gemacht, ich habe sämtliches Zeug angeschaut – aber dann habe ich gemerkt, dass da das Herzblut dabei gefehlt hat. Und dann hab‘ ich gedacht: Bier ist doch so spannend." Isabella Mereien, Bierbrauerin aus Memmelsdorf

In der kleinen Brauerei ist das meiste Handarbeit. Isabella Mereien muss unter anderem die Maische in den Läuterbottich pumpen. Beim Läutern trennt sich die flüssige Würze vom Treber – das ist das, was beim Malzen übrigbleibt. Diese sogenannte Vorderwürze ist gesund und enthält viele Vitamine. Eine Tasse Vorderwürze ist für Isabella Mereien das beste Hausrezept bei Erkältung. Und der süße Sud kommt natürlich – so viel sei verraten – in ihrem Menü bei der Landfrauenküche vor.