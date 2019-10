Landfrauenküche - Martina Knecht aus Unterfranken

Martina ist mit 21 Jahren die jüngste in der Landfrauen-Runde, sie ist Müllerin und amtierende bayerische Mehlkönigin. Das Familienunternehmen im historischen Anwesen in Obernburg am Main besteht seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Martinas Eltern sind beide Müller und auch ihr Freund ist vom Fach. Die Familie ist stolz darauf, die älteste Bio-Mehlmühle Deutschlands zu führen, in der die Kunden lautstark von den beiden Eseln Bella und Oscar begrüßt werden.