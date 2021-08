Studie im Landkreis Main-Spessart: Kommen junge Menschen zurück?

Wie sehen Jugendliche den Landkreis Main-Spessart und ihre Zukunftsperspektiven? Dieser Frage ist eine Studie eines Regionalmanagement-Projekts des Landkreises nachgegangen. Ergebnisse zeigen, dass viele junge Main-Spessarter, nach ihrem Schulabschluss wegzuziehen möchten, unter anderem weil sie in ihrem Heimat-Landkreis nicht studieren können. Zudem würden sie ihre beruflichen Möglichkeiten nicht kennen. Aber die Ergebnisse heben auch hervor, dass viele der Befragten nach einem Studienabschluss wieder in den Landkreis zurückkehren möchten, weil sie den Wohlfühlfaktor in Main-Spessart schätzten.

Junge Generation will Ausbildung andernorts absolvieren

In der Untersuchung ging es um die Frage, welche Faktoren für junge Menschen bei der Entscheidung, ob sie nach Abschluss der Schule im Landkreis bleiben beziehungsweise nach Abschluss des Studiums in den Landkreis zurückkehren eine Rolle spielen. Aufgerufen zur Online-Umfrage waren Vorabschlussklassen der Mittel- und Realschulen, Gymnasien, der Fach- und Berufsoberschule sowie Berufsschule.

Schüler mit bisherigen Informationen zu Chancen im Landkreis unzufrieden

Damit sie ihre Pläne eventuell überdenken, wollen die Befragten besser informiert werden – vor allem über diejenigen Medien, die sie auch im Alltag nutzen. Das sind Internet-Seiten, Instagram und YouTube. Für Schülerinnen und Schüler spielen TikTok und Snapchat ebenfalls eine große Rolle. Außerdem fordern sie mehr Freizeitangebote im Landkreis, den Ausbau des ÖPNV, mehr politische Beteiligung und mehr bezahlbaren Wohnraum.

622 Jugendliche und junge Erwachsene befragt

Der Großteil der 622 Teilnehmenden war zwischen 14 und 18 Jahre alt. Die Studie wurde zwischen November und April 2021 mit Unterstützung eines Fachbüros durchgeführt. Zusätzlich nahmen jeweils sechs Jugendliche der angeschriebenen Schulen an einem vertiefenden Online-Workshop teil. Die Studienergebnisse dienen als Grundlage für Umsetzungsmaßnahmen in der kommenden Förderphase des Regionalmanagements Main-Spessart. Dabei spielt wieder die Gestaltung des demographischen Wandels eine große Rolle.

Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen wurden nun in einer Sitzung des Regionalbeirats verschiedenen Vertretern aus den Bereichen Schule, Ausbildung und Jugendpflege sowie politischen Vertretern vorgestellt. Der Regionalbeirat unter Vorsitz von Landrätin Sabine Sitter ist das beratende Gremium des Regionalmanagements.