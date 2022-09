Landestheater Schwaben spart Energie – aber nicht am Programm

Energie zu sparen, wo es nur geht, dazu sei man als öffentlich-rechtlich getragenes Haus auch verpflichtet, sagte Peter Kesten dem BR. Laut dem kaufmännischen Direktor des Landestheaters Schwaben in Memmingen werde die Raumtemperatur wie in allen öffentlichen Gebäuden von 22 auf 19 Grad gesenkt. In Fluren und Lagerräumen, eventuell auch im Foyer, wolle man die Temperatur sogar noch weiter reduzieren.

Treppensteigen statt Aufzug nutzen

Auch an anderen Stellen soll der Energieverbrauch gesenkt werden: So soll es weniger Kühlschränke in den Gemeinschaftsräumen geben. Aufzüge würden laut Kesten nicht mehr zum Personentransport genutzt. Generell halte man das Personal an, wo immer möglich Strom zu sparen. Deshalb sollen auch die Außenbeleuchtungen dort, wo nicht zum Beispiel Wege aus Sicherheitsgründen beleuchtet werden müssen, aus bleiben.

Theater braucht zusätzliches Geld, um die Stromkosten zu decken

Im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr mit Energiekosten von knapp 200.000 Euro für Strom und Gas würde man bei normalem Betrieb jetzt 40.000 bis 50.000 Euro mehr brauchen. Laut Rechnung des kaufmännischen Direktors Peter Kesten werden die Einsparmaßnahmen nicht ausreichen, um diesen Betrag zu decken. Man wolle deshalb nun das Gespräch mit den Trägern des Theaterzweckverbands wie den umliegenden Landkreisen und kreisfreien Städten suchen, um die Kostenlücke zu schließen.

Nicht gespart wird am Programm

Zwar wird es im Zuschauerraum etwas kühler werden, das Publikum erwarten aber keine höheren Preise: Auf die Eintrittskarten werde man die Mehrkosten nicht umlegen, so Kesten. Und auch am Programm werde nicht gespart. Dieses bleibe in Umfang und Qualität wie gehabt. Eröffnet wird die Spielzeit 2022/2023 am 7. Oktober mit "Wie es Euch gefällt" von William Shakespeare. Sie steht unter dem Motto: "Andere Menschen fühlen".

Christine Hofer und Alexander May sind das neue Duo in der künstlerischen Leitung des Landestheaters und erklären im Spielzeitheft für die neue Saison, den anderen fühlen bedeute für sie "Innehalten in der eigenen Wahrnehmung und ein Gespür zum Gegenüber aufnehmen". Angesichts der großen gesellschaftlichen Veränderungen, die uns herausforderten, sei es Zeit für Empathie.