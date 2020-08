Landestheater Dinkelsbühl: Corona-Saison war ein Erfolg

Viele Theater und Laienspielgruppen haben ihre Freiluftsaison 2020 wegen Corona abgesagt. Nicht so das Landestheater Dinkelsbühl. Die Bühne hatte schon früh ein Sicherheitskonzept erarbeitet, das Programm dementsprechend angepasst und eine Ausnahmegenehmigung beantragt. Das kam beim Publikum offenbar an. "Wir sind trotz der Corona-Pandemie zufrieden, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer unser Programm angenommen haben", sagte Pressesprecherin und Dramaturgin Johanna Müller.

Kassenschlager in Dinkelsbühl: Der kleine Vampir

Kassenschlager auf der Freilichtbühne am Wehrgang war das Kinderstück "Der kleine Vampir – Das Musical" mit einer Auslastung von rund 96 Prozent. Auch die anderen Vorstellungen wie "Pension Schöller" oder der "Johnny-Cash-Abend – Country-Musik auf der Freilichtbühne" wurden mit über 80 Prozent gut besucht.

Befürchtungen haben sich nicht bestätigt: Sehnsucht nach Kultur war groß

Zunächst habe das Ensemble die Befürchtung gehabt, dass nicht genug Leute ins Theater kommen. Aber die Sehnsucht nach Kultur sei groß genug gewesen, freut sich Müller. Nun beginnt am Landestheater Dinkelsbühl eine einmonatige Spielzeitpause. Am Sonntag (16.08.20) werden der "Kleine Vampir" und "Pension Schöller" zum letzten Mal gezeigt. Bis auf die Musical-Gala am Donnerstagabend (13.08.20) gibt es noch für alle Vorstellungen bis dahin Karten an der Kasse des Landestheaters.

Nach Spielzeitpause kommt der "Macho Man" nach Dinkelsbühl

Nach der Spielzeitpause startet das Landestheater Dinkelsbühl am 16. September mit der Premiere von "Macho Man". In der Komödie nach dem gleichnamigen Roman von Moritz Netenjakob nimmt Darsteller Bernhard Schnepf mehr als zehn verschiedene Rollen ein.

Wegen der Infektionsschutzbestimmungen dürfen im Landestheater Dinkelsbühl statt der üblichen 330 Besucherinnen und Besuchern nur 75 Leute Platz nehmen.