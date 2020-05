Landestheater Dinkelsbühl beantragt Ausnahmegenehmigung

Am kommenden Montag (11.05.20) will das Landestheater Dinkelsbühl den Betrieb auf der Freilichtbühne wieder aufnehmen. Der entsprechende Antrag wurde bereits eingereicht. "Das Theater in Dinkelsbühl hat für Einheimische und Gäste einen sehr großen Stellenwert. Wir wollen auf unserer wunderbaren Freilichtbühne Theater spielen. Kultur ist wichtig. Auch und gerade jetzt", sagt Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU). Daher wolle er eine Ausnahme für die Freilichtbühne erreichen.

Sicherheitskonzept erarbeitet

Die bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen sehen Sonderregelungen vor. Wörtlich heißt es in Paragraf 20: "Für Aufführungen unter freiem Himmel können Ausnahmegenehmigungen von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde erteilt werden, soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist." Hammer hat nach eigenen Angaben ein Sicherheitskonzept für das Landestheater erarbeitet. Dieses sieht ein Verbot von Speisen und Getränken vor, außerdem soll es öffentliche Desinfektionsspender geben. Und: Die Besucherströme sollen so gelenkt werden, dass der empfohlene Mindestabstand gewahrt werden kann.

Verringerte Zuschauerzahl geplant

Außerdem wollen die Schauspieler auf körpernahe Bühnenszenen verzichten. Auch der Intendant Peter Cahn hofft auf einen positiven Bescheid: "Alles ist bereits vorbereitet, sowohl technisch als auch künstlerisch. Wir könnten nach dem Erhalt eines positiven Bescheids vom Landratsamt quasi sofort mit dem Spielen beginnen." Pro Vorstellung könnten zwischen 80 und 90 Personen in der Freilichtbühne sitzen. Die Premiere wäre bei erfolgreichem Antrag (wie ursprünglich geplant) am Sonntag, den 17. Mai, um 15 Uhr. Und zwar mit dem Kindertheaterstück "Der kleine Vampir".

Auch in Feuchtwangen sind Änderungen geplant

Aber nicht nur Dinkelsbühl ist aktiv geworden. Auch die Veranstalter der Feuchtwanger Kreuzgangspiele streben eine Theatersaison an. Bürgermeister Patrick Ruh teilte mit, dass es ein Sonderprogramm geben werde. Welche Aufführungen dieses Programm beinhalte, werde aktuell noch geplant, sagte Sprecherin Maria Wüstenhagen. Dafür müsse man je nach künftig folgenden Regelungen auf die Anzahl an Gästen und die Bestuhlung achten.