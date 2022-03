Landestheater Coburg plant große Abschiedsgala vor dem Auszug

Das Landestheater Coburg plant vor dem vorübergehenden Auszug aus dem Großen Haus ein Abschiedsevent. Am 25. Juni findet im Theater das "Finale Glorioso" statt und die Zuschauerinnen und Zuschauer können das Programm selbst mitgestalten. Wie es auf der Website des Landestheaters heißt, wolle man in einer großen Abschiedsgala Ausschnitte aus den Highlights der vergangenen zehn Jahren präsentieren.

Zuschauer können über Lieblingsstücke abstimmen

Interessierte haben die Möglichkeit, ihre persönlichen fünf Lieblingsstücke auszuwählen. Werden diese häufig genug genannt, sind sie Bestandteil der Abschiedsgala Ende Juni. Die Lieblingsstücke können entweder per Postkarten, die an der Theaterkasse erhältlich sind, oder online auf der Website des Landestheaters genannt werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben zum Beispiel die Wahl zwischen Don Giovanni, La traviata, die Hochzeit des Figaro und vielen anderen Stücken. Es können auch eigene Vorschläge eingereicht werden. Der Einsendeschluss ist am 6. April.

Landestheater Coburg: Betriebserlaubnis läuft aus