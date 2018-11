Landessynode: Wie sich die evangelische Kirche neu erfinden will

Die Kirche der Reformation leidet an Schwindsucht und braucht 500 Jahre nach Martin Luther eine neue Reformation. "Profil und Konzentration" - kurz PuK - sind die beiden Leitgedanken dieses Reformprozesses. Bei der Tagung der Landessynode in Garmisch-Partenkirchen will die evangelische Landeskirche heute eine Zwischenbilanz ziehen.

Beerdigungen als Zeichen der Entfremdung

Pfarrer Norbert Roth ist Großstadtseelsorger in der Münchner Matthäuskirche und er hat als solcher in den letzten Jahren eine Erfahrung gemacht: Er wird immer seltener zu Beerdigungen gerufen. Er gehe nicht davon aus, dass die Leute weniger sterben, so Roth.

Stattdessen werden in großen Städten wie München und Nürnberg mittlerweile mehr Kirchenmitglieder von Beerdigungsinstituten bestattet, als von ihren Gemeindepfarrern. Kaum eine Statistik zeigt den Traditionsabbruch und den Relevanzverlust der Kirche deutlicher. Die Angehörigen wissen nicht mal mehr, ob der Verstorbene Kirchenmitglied war. Und wenn, in welcher Gemeinde? Wen müssen wir anrufen? Und wer es tatsächlich schafft, die Nummer der Gemeinde zu recherchieren, erreicht in den meisten Stunden des Tages den Anrufbeantworter: "Sie rufen außerhalb unserer Bürozeiten an."

Aber gerade in Notfällen sei es wichtig, direkt einen Ansprechpartner zu haben, so Roth: "Und wenn ich mir einfach nur die Seele aus dem Leib weinen möchte. Da bräuchten wir unmittelbarere Kontaktmöglichkeiten, online oder analog."

Arbeitsgruppe fordert Zentrale Anlaufstelle

Norbert Roth engagiert sich im Reformprozess der evangelischen Landeskirche "Profil und Konzentration". Aus seiner Arbeitsgruppe kam der Vorschlag, in großen Städten eine zentrale Anlaufstelle für Kirchenmitglieder zu schaffen. Eine rund um die Uhr besetzte und kompetente Hotline, die Kirchenmitgliedern unkompliziert hilft, wenn die beispielsweise eine Trauerfeier organisieren wollen.

Kommen die einzelnen Gemeinden unter die Räder?

Eine gute Idee, findet auch Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Bei Karl-Friedrich Wackerbarth weckt die Idee eher Bedenken. Wackerbarth ist Pfarrer in Prien am Chiemsee. Er fürchtet, dass die Kirchengemeinden bei dieser Reform unter die Räder kommen. Die sollen sich nämlich untereinander vernetzen und auf eigene Angebote im Zweifelsfall auch verzichten. Eine Gemeinde kümmert sich um die Senioren, die Nachbargemeinde um die Jugend.

Bedford-Strohm sieht darin kein Problem: "Wenn das die eine Gemeinde nicht schaffen kann, was der junge Mensch vielleicht erwartet, dann hat er einen anderen Ort, wo er sofort weiß, wo er willkommen ist und wo er dann auch das Angebot findet. Das ist doch keine Bedrohung für eine Ortsgemeinde, sondern im Gegenteil, das ist was Befruchtendes."

Genug zu besprechen gibt es also beim Treffen der Landessynode.