Landessynode stimmt für Evangelischen Campus in Nürnberg

Das Gebäude der früheren Oberpostdirektion am Rand der Altstadt soll zu einer Bildungsstätte und einem Zentrum kirchlichen Lebens in Nürnberg werden. Das hat die evangelische Landessynode nun beschlossen. Insgesamt investiert die Kirche in den Kauf und den Ausbau der etwa 50 Jahre alten Immobilie rund 177 Millionen Euro.

Verschiedene soziale Studiengänge und Berufe vereint

In den neuen Campus soll die Evangelische Hochschule Nürnberg mit rund 1.500 Studentinnen und Studenten einziehen. Der bisherige Standort im Stadtteil Gostenhof ist auf weniger als 1.000 Studierende ausgelegt und platzt aus allen Nähten. Außerdem sollen im Campus die Fachakademien für Sozialpädagogik und für Heilpädagogik sowie verschiedene Berufsfachschulen der Rummelsberger Dienste unterkommen. Hier werden unter anderem Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Nach den Worten von Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel werden künftig mehr als 2.000 junge Menschen den Campus bevölkern.

Umbau bis Ende 2023

Weil auch das Amt für Jugendarbeit und das Amt für Gemeindearbeit im neuen Campus Platz finden werden, geht sie von Synergien aus, die sich ergeben könnten. Die Bau- und Umbauarbeiten für den Campus sollen Endes des kommenden Jahres beginnen und Ende 2023 abgeschlossen sein.