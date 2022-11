Landessynode: Sparen in Zeiten des Kirchenschrumpfens

Bei seiner Herbsttagung im oberpfälzischen Amberg hat das Parlament der evangelischen Landeskirche ein paar dicke Bretter zu bohren: Zu den Routinepunkten auf der Tagesordnung gehört der Haushalt, der noch ausgeglichen ist. Langfristig aber wird sich die finanzielle Situation der Landeskirche vor allem durch Mitgliederschwund und sinkende Kirchensteuereinnahmen verschlechtern.

Da darf es von allem etwas weniger sein: Die Landeskirche will die Zahl der Kirchenkreise verringern. Bislang sind die rund 1.500 evangelischen Gemeinden in Bayern in die sechs Kirchenkreise Bayreuth, Ansbach-Würzburg, München, Augsburg, Nürnberg und Regensburg unterteilt.

Weniger Kirchenkreise, weniger Synodale, weniger Synode

Der Finanzchef der Landeskirche, Patrick de La Lanne hat im Vorfeld der Tagung insgesamt zu mehr Entschlussfreudigkeit bei Einsparmöglichkeiten aufgerufen – so müsse sich die Landeskirche zum Beispiel endlich konsequent von unrentablen Tagungs- und Gästehäusern trennen, so der Finanzchef.

Das evangelische Kirchenparlament selbst will auch schlanker werden: Saßen bisher 108 Synodale in dem Gremium, so sollen es in Zukunft möglicherweise weniger Vertreter sein. Außerdem wird die Tagung verkürzt: Bis Mittwoch, statt wie in den vergangenen Jahren bis Donnerstag beschließen die Synodalen im oberpfälzischen Amberg über den Kurs der Landeskirche.

Kurzfristige Finanzmittel für Wärmehilfen

Kurzfristig soll es auch um Finanzmittel für Wärmehilfen und Energiesparmaßnahmen angesichts des bevorstehenden Winters gehen, kündigte Landesbischof Bedford-Strohm am Sonntagabend in seinem Bischofsbericht an. Wer seinen Energiekostenzuschuss der Bundesregierung nicht für sich brauche, könne diesen über die Kirchengemeinden spenden, so Bedford-Strohm. Mit den Spendengeldern könnten beispielsweise Schlafsäcke, Isomatten, Socken oder Handschuhe gekauft werden.

Liste möglicher Nachfolger für Bedford-Strohm im Dezember

Und auch die Amtszeit des Landesbischofs wird verkürzt, von bisher zwölf auf künftig zehn Jahre. Zwar bleibt Landesbischof Bedford-Strohm noch bis Herbst kommenden Jahres im Amt, doch schon im Frühjahr 2023, wenn die Synode in München zusammentritt, wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt. Noch im Dezember erstellt der Wahlvorbereitungsausschuss aus den eingegangenen Vorschlägen eine Liste mit bis zu sechs möglichen Kandidaten.