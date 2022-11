Landessynode diskutiert über Sparzwang und Klimaschutz

189 Millionen – diese Zahl sei gesetzt, so der Finanzchef der evangelischen Kirche in Bayern, Patrick de La Lanne, bei der Herbsttagung der Landessynode im oberpfälzischen Amberg. So viel muss die evangelische Landeskirche bis zum Jahr 2030 einsparen, denn die Mitglieder werden immer weniger, die Kirchensteuereinnahmen auch und zugleich steigen die laufenden Kosten. Da ist eiserne Disziplin gefragt.

Bedford-Strohm: Klimaschutz gehört zu "DNA der Kirche"

In Amberg diskutieren die Synodalen über Sparpläne, etwa eine Zusammenlegung von Kirchenkreisen oder eine Verkleinerung des evangelischen Kirchenparlaments. Bei allem Sparzwang aber müsse man auch über Investitionen reden, sagt der Landesbischof und macht sich für den Klimaschutz stark. Der liege immerhin mit dem Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung in der "DNA der Kirche", so Heinrich Bedford-Strohm.

Man dürfe nicht aus Finanzgründen "notwendige Zukunftsinvestitionen unterlassen", findet der Landesbischof. "Deswegen diskutieren wir hier bei der Synode auch darüber, wie wir es in unserem Finanzhaushalt schaffen können, massive Investitionen in den Klimaschutz auch in unserer Kirche hinzubekommen. Denn eine schwarze Null ist eine Lüge, wenn sie auf Kosten der Investitionen für die nächste Generation geht."

Landesbischof mahnt: Nicht länger über Protestformen streiten

Man müsse sich lösen von der Frage nach den richtigen Protestformen von Klimaaktivisten, so Bedford-Strohm. Stattdessen solle man über konkrete Schritte zur Begrenzung der Erderwärmung nachdenken. Noch bis Mittwoch entscheiden die Synodalen im oberpfälzischen Amberg über Haushaltsfragen und grundlegende Fragen zum Kurs der Landeskirche.