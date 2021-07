Landesschülerrat fordert Impfungen an den Schulen

In Bayern habe man noch "das perfekte Zeitfenster, alle Schülerinnen und Schüler, die das wollen, vor Beginn des neuen Schuljahres durchzuimpfen", sagte Moritz Meusel im Interview mit dem BR. Dazu müsste man aber nächste Woche anfangen, an die Schulen zu gehen und zu impfen, meint der Koordinator des Landesschülerrates Bayern.

Forderung: Mobile Impfteams sollen in Schulen impfen

Wenn die Kinder über zwölf Jahre sich mit ihren Eltern selbst um Termine kümmern müssten, würde das viel zu lange dauern. Deshalb fordert der Landesschülerrat von der Politik eine mobile Impfkampagne, bei der Ärztinnen und Ärzte in die Schulen kommen. Wörtlich sagte Meusel: "Das bringt Tempo rein und das ist das Tempo, was wir jetzt auch brauchen, damit zum neuen Schuljahr alle bestens geschützt sind."

Landesschülerrat kann Stiko-Empfehlung nicht nachvollziehen

Dass die Ständige Impfkommission (Stiko) bisher keine Impfempfehlung für Jugendliche ausgesprochen hat, kann Meusel nicht nachvollziehen. Man dürfe jetzt nicht zögern, denn in England und Israel sehe man ja, was passiert, wenn sich Mutanten ausbreiteten. Dort seien die ersten Schulen bereits wieder geschlossen. In Bayern habe man jetzt noch neun Wochen Zeit für Impfung und Immunisierung. So könnte nach den Ferien der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden, so Meusel.

Uneinigkeit wegen Corona-Impfung bei Kindern

Die Stiko gibt bisher keine generelle Corona-Impfempfehlung für Kinder. Eine Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren werde nur empfohlen, wenn aufgrund von Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung bestehe. Während Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von der Stiko eine Impfempfehlung für Jugendliche fordert, hatte ein Erlanger Immunologe jüngst die Stiko-Empfehlung verteidigt.