Landesschülerrat bei Schüler-Petition #WirWerdenLaut nicht dabei

150 Schülervertreter in Deutschland fordern eine andere Corona-Politik in den Schulen. Luftfilter, kostenlose FFP2-Masken, PCR-Pooltests, mehr Unterstützung für die Lehrkräfte – und ein Aussetzen der Präsenzpflicht. 80.000 Leute haben bis Freitagnachmittag unterschrieben. Grundsätzlich teile man viele Positionen, sagte Marlena Thiel, Landesschülersprecherin der Gymnasien in Bayern im BR-Interview, vor allem das Bedürfnis, dass mehr "mit" statt "über" die Schüler gesprochen werde. Nicht unterschrieben haben die Vertreter der bayerischen Schülerinnen und Schüler die Petition unter dem Hashtag #wirwerdenlaut aber, weil ihnen einige Vorschläge zumindest kurzfristig unrealistisch erscheinen. Zum Beispiel flächendeckende PCR-Pooltests. Dafür seien die Labore schon zu sehr belastet.

Schülerrat: Forderungen von #WirWerdenLaut nicht realistisch

Auch beim Wunsch nach kleineren Lerngruppen sieht die Schülervertretung akut ganz praktische Probleme, da "man momentan Lehrer nicht im Überfluss hat", so die 16-jährige Gymnasiastin aus dem Münchner Umland. Der Landesschülerrat hatte schon vergangene Woche eigene Forderungen an das Bayerische Kultusministerium formuliert, darin geht es unter anderem um fairere Lernbedingungen.

Besseres Distanz-Lernen für Schüler in Quarantäne

Nach Angaben des Ministeriums können aktuell 6,4 Prozent der Schüler im Freistaat nicht am Unterricht teilnehmen. Stand Freitag (04.02.) sind 2,82 Prozent in Quarantäne und 3,56 Prozent haben ein positives Covid-19 Testergebnis. Für sie gebe es immer noch zu wenige Streaming-Möglichkeiten für das Lernen Zuhause, kritisiert die Schülersprecherin. Außerdem fordert die Schülervertretung die strengere FFP2-Maskenpflicht für ältere Schüler.

Ministerium: Faire Bedingungen durch Flexibilität

Im Kultusministerium will man die Sorgen und Nöte der Schülerinnen und Schüler ernst nehmen. Bisher habe das Schuljahr weitgehend in Präsenzunterricht stattfinden können, betont ein Sprecher. Um faire Lernbedingungen zu schaffen, könnten beispielsweise Schwerpunkte im Lernstoff gesetzt werden, Leistungsnachweise in bestimmtem Umfang reduziert und Schulaufgabentermine bei Termin-Ballungen verschoben werden. "Auch in den letzten beiden Jahren konnten wir unsere Abschlussklassen zu einem fairen und erfolgreichen Schulabschluss führen – trotz Corona, trotz flächendeckender Schulschließungen, trotz Wechselunterrichts unmittelbar in den Monaten vor den Prüfungen", heißt es in der Stellungnahme. Eine FFP2-Maskenpflicht hält man angesichts des "engmaschigen Sicherheitsnetzes" aus 3G-Regel und konsequenten Tests nicht für notwendig. Schülerinnen und Schüler könnten aber freiwillig FFP2-Masken tragen, das sei im Rahmenhygieneplan für die Schulen eindeutig geregelt.

Streitpunkt unter Schülervertretern: Recht auf Distanzunterricht

Über die Frage Home-Schooling oder Präsenzunterricht diskutiert auch die Schülerschaft selbst. Die Petition fordert ein Recht auf Distanzunterricht für Schülerinnen und Schüler, die aus Angst vor Ansteckung oder Virusweitergabe nicht in die Schule gehen wollen. Stichwort: stille Durchseuchung. Rufus Franzen, Sprecher des Berliner Schülerausschusses, hält eine Aussetzung des Präsenzunterrichts aber für den falschen Weg: "Alleine zu sein, keinen Kontakt zu den Mitschüler:Innen zu haben, fehlender Kontakt zu den Lehrkräften und trotzdem Prüfungen schreiben zu müssen, das war für uns die stressigste Situation und die gilt es für uns zu vermeiden", sagte er im Interview mit dem RBB.

Wen vertritt #WirWerdenLaut eigentlich?

Anjo Genow, einer der Erstunterzeichner der Petition, spricht auf Twitter von "150 Schulsprecher:innen und legitimierten Landesschüler:innenvertretungen, die wiederum über 3 Millionen Schüler:innen vertreten". Was andere, nicht an der Aktion beteiligte Schülerinnen und Schüler über die aktuelle Situation denken, haben Social-Media-Kollegen des BR auf der Plattform TikTok gefragt. Die Antworten bewegen sich zwischen den Polen Angst, Gelassenheit und Resignation. Im Netz versuchen konservative Kommentatoren gerade, Zweifel zu schüren an der Legitimität von #WirWerdenLaut. Die Initiative würde nur für einen kleinen Teil der Schülerinnen und Schüler in Deutschland sprechen, glaubt etwa Ulf Poschardt von der Welt.