Landesregierung plant höhere Förderung für Bayerns Privatschulen

Die staatlichen Zuschüsse für Privatschulen in Bayern sollen deutlich erhöht werden. CSU und Freie Wähler haben dafür einen gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen vorgestellt. Das soll den Privatschulen nicht nur einmalig helfen, sondern dauerhaft.

Im vergangenen Dezember noch hatten Privatschulen in München protestiert und mehr Geld vom Staat gefordert. Die Finanzierungslücke zwischen staatlichen und privaten Schulen werde immer größer, so der Tenor damals. Die Politik versprach zu helfen.

Zwischen Wahlgeschenk und Notwendigkeit

Ob es nun ein vorgezogenes Wahlgeschenk sei oder nicht, dabei waren sich die Vertreter von CSU und Freie Wähler beim Pressetermin noch uneins. Einig waren sie sich aber darin, dass ihr Finanzierungskonzept für Bayerns Privatschulen ein großer Wurf sei. Sie komme einer längst nötigen Generalsanierung gleich, sagte etwa Tobias Gotthart, bildungspolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion. Zu lange sei bei den Privatschulen kaum etwas passiert. Dabei besuchen über zwölf Prozent aller bayerischen Schülerinnen und Schüler eine Privatschule.

Konkret sieht der Plan vor, stufenweise insgesamt bis zu 77 Millionen Euro pro Jahr mehr für die Privatschulen auszugeben. Und das verteilt auf mehrere Säulen. So soll künftig etwa Geld bereitstehen, um Lehrkräfte an Privatschulen besser zu bezahlen – analog zur staatlichen Eingangsbesoldung A13. Das soll verhindern, dass staatliche und private Schulen zunehmend um Lehrkräfte konkurrieren.

Die Schulen freier Träger sind zwar in der Regel rechtlich nicht daran gebunden, diese Mittel auch für die Bezahlung ihrer Lehrkräfte zu verwenden. In der Praxis wird es aber darauf hinauslaufen, wenn die Privatschulen konkurrenzfähig bleiben wollen, glaubt der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer.

Daneben sieht das Konzept vor, Zuschüsse für das Lehrpersonal künftig automatisch und schon nach zwei Jahren anzupassen, statt bisher nach drei und mehr. Auch die Betriebszuschüsse werden stufenweise um insgesamt 13 Prozent angehoben, heißt es aus den Regierungsfraktionen. Das soll die über Jahre aufgelaufenen Mehrkosten, etwa für Energie, auffangen.

Keine Gleichstellung mit staatlichen Schulen

Bernd Dietrich, Präsident des Verbands bayerischer Privatschulen, ist angesichts der Pläne von CSU und Freie Wähler zwiegespalten. Die Betriebszuschüsse würden zwar die Finanzlücke abdecken, die sich in über 20 Jahren aufgestaut habe. Aber nach wie vor gebe der Freistaat nur etwa 70 Prozent dessen für einen Schüler an einer Privatschule aus, was er an staatlichen Schulen investiere. "Das heißt, wir haben hier noch einen weiten Weg vor uns, bis private und staatliche Schulen gleichberechtigt nebeneinanderstehen können."

Der Antrag von CSU und Freie Wähler soll noch im Juni im Plenum des Bayerischen Landtags behandelt werden. Zum neuen Schuljahr wären die Änderungen dann bereits wirksam.