CSU und Freie Wähler gegen Hilfen für private Seenotretter

Für den europapolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Markus Rinderspacher, gehören die Themen Migration und Seenotrettung zu den wichtigsten überhaupt. Sie sollten "nicht nur – wie im Wahlkampf 2018 - in Bierzelten, sondern im Landtag in aller Sachlichkeit" besprochen werden.

Warum Freie Wähler, FDP und AfD aber gegen die heutige Anhörung waren, begründet der stellvertretende Vorsitzende des Europausschusses, Franz Rieger (CSU), damit, dass das Land Bayern weder für Entwicklungs- noch Außenpolitik zuständig sei. Hier seien vor allem Bund und EU gefordert.

CSU und AfD stellen Experten keine Fragen

Neun geladene Experten - darunter Vorstände von Seenotrettungsvereinen, ein Seerechts-Professor, Vertreter des Bundesinnenministeriums und ein ehemaliger Chef des Bundesnachrichtendienstes - ließen sich nach ihren Kurzreferaten von den Abgeordneten befragen. CSU und AfD stellten jedoch, zur Überraschung von Helmut Markwort (FDP), keine einzige Frage.

Seenotretter wünschen sich direkte Hilfen vom Freistaat

Mit Blick auf 1.200 Menschen, die 2019 im Mittelmeer laut Flüchtlingshilfswerk UNHCR ertranken, und weil viele Rettungsschiffe wegen bürokratischer Beanstandungen in italienischen Häfen festhängen, richtete Gordon Isler, Vorstand des Seenotrettung-Vereins Sea-Eye aus Regensburg, eine konkrete Bitte an die bayerische Staatsregierung: Sie solle sich nach dem Vorbild der evangelischen und katholischen Kirche finanziell an der Finanzierung der Seenotrettung beteiligen, etwa mit einem Tankzuschuss für Schiffsdiesel.

CSU setzt darauf Fluchtursachen zu bekämpfen

Markus Rinderspacher (SPD) und andere Experten forderten die EU auf, wieder mit staatlichen Seenot-Rettungsaktionen zu beginnen. Franz Rieger (CSU) kann sich direkte Hilfen für Seenotretter aber nicht vorstellen. Die CSU setze andere Schwerpunkte, so würden etwa mit Hilfsprogrammen in Afrika die Fluchtursachen bekämpft. Rieger unterstütze auch die Forderung des Sachverständigen August Hanning (Ex-BND-Chef), bereits in Nordafrika Auffanglager einzurichten und dort über Asylanträge zu entscheiden.

Experten betonen Verpflichtung zur Seenotrettung

Solche Zentren lehnt Florian Siekmann (Grüne) strikt ab, weil etwa die libyschen Machthaber die Menschenrechte nicht respektierten. Positiv an der Anhörung war für Siekmann jedoch, dass sich alle Experten einig waren, dass es eine Pflicht zur Seenotrettung gibt und, dass dies nochmal im Landtag klar gemacht wurde.

AfD-Experte von Landtag abgelehnt

Einen von der AfD vorgeschlagene Experten hatte der Landtag für die Anhörung nicht zugelassen, weil dessen Verein vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft wird. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat die Ausladung heute (am 10.11.2020) in einer Eilentscheidung bestätigt.