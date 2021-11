BR24live ab 14.30 Uhr: FDP-Landeschef Föst attackiert Söder

Zum Auftakt des Landesparteitags der bayerischen FDP in Bayreuth hat der scheidende Landeschef Daniel Föst die Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen in Berlin gelobt. Es sei "goldrichtig", ein Bündnis zu schmieden, "das es in Deutschland noch nie gab", das die Hausaufgaben in Deutschland sehe. "Wenn man Zukunft gestalten will, muss man nicht einer Meinung sein, man muss aber das Ziel definieren", betonte Föst. Und das sei gelungen. "Wie das mit CDU oder CSU hätte funktionieren sollen, da fehlt mir völlig die Phantasie."

Er frage sich, ob der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder "nicht langsam seiner eigenen Partei peinlich wird". Mit Blick auf Söders Äußerung vom "Ampel-Norden und freien Süden" rief der FDP-Bundestagsabgeordnete: "Was ist dann für ein Gelaber?" Dies sei ein Hohn - mindestens in den Augen der Familien, die mit ihren Kindern im Corona-Lockdown alleingelassen worden seien, um die sich niemand gekümmert habe.

Föst wirbt für Wahl Hagens

Den FDP-Landesverband rief Föst auf, ab sofort konsequent auf die Landtagswahl 2023 zu schauen. Es gelte, die Partei auf die Gestaltung der Zukunft in Bayern auszurichten. Die FDP wolle nicht nur im Landtag bleiben, sondern auch Regierungsverantwortung im Freistaat übernehmen. Für diese Neuausrichtung könne er sich niemanden besseren vorstellen als den bayerischen FDP-Landtagsfraktionsvorsitzenden Martin Hagen.

Hagens Bewerbungsrede ab ca. .14.30 Uhr hier in einem BR24live.

Die Wahl eines neuen Landesvorsitzenden steht im Mittelpunkt des zweitägigen Pateitags. Hagen gilt als Favorit. Daniel Föst steht seit 2017 an der Spitze der bayerischen Liberalen, zuvor war er vier Jahre lang Generalsekretär des Landesverbands. Künftig will er sich nach eigenen Angaben vor allem auf seine Funktion als bau- und wohnpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion konzentrieren und zudem etwas mehr Zeit für seine Familie haben, wie er Mitte Oktober ankündigte.

Hagen selbst betonte damals, für einen Erfolg der FDP bei der Landtagswahl sei es wichtig, dass der Landesverband von einem Landespolitiker geführt werde. Ziel müsse sein, die bayerischen Liberalen sowohl inhaltlich als auch organisatorisch und personell so aufzustellen, "dass wir 2023 auch Regierungsverantwortung in Bayern übernehmen können".