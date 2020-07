Landesparteitag der Bayern-FDP: Auf zum "Bavarian Dream"

Die Corona-Realität betrifft auch die Parteien direkt. Parteitage sind zur Zeit nicht möglich. Die Bayern-FDP hält deshalb heute – wie zuvor schon die CSU und die Grünen – einen virtuellen Parteitag ab. Ihr Leitantrag, den sie dort vorstellen und diskutieren wollen trägt den Titel "Bavarian Dream". Ihr Anliegen: Entfaltungsmöglichkeit für die einen, Hilfe für die anderen.

Deutschland hinkt hinterher, zumindest wenn es um die sozialen Aufstiegschancen geht, kritisiert die Bayern-FPD. "Wir wollen den Menschen wieder zum Architekten seines Lebens machen“, sagt Daniel Föst, der Landesvorsitzende der bayerischen Liberalen. Ihr "Bavarian Dream", so haben sie ihren Leitantrag überschrieben, spannt einen weiten Bogen von der frühkindlichen Bildung über lebenslanges Lernen bis hin zum Eigenheim. Alle Ziele sollen erreichbar sein, so die Vision der FDP.

Viele Probleme trotz viel Geldes in Deutschland

Fösts Worten zufolge ist Deutschland eine "sehr, sehr reiche Nation", die aber viele ungelöste Probleme hat. Altersarmut, Kinderarmut, hohe Wohnkosten. Seine Partei lege jetzt einen Entwurf für eine moderne Sozialpolitik vor, für eine faire Chancengesellschaft.

Unterstützung und Freiheit für jedermann

Ziel sei es, einen Staat zu skizzieren, der denen helfe, die Hilfe brauchen. Der aber auch die nicht bremse, die vorangehen wollen, so Föst. Ein ganz zentrales Thema dabei ist für die Liberalen die Bildung. Neben mehr Bildungsgerechtigkeit wollen die Delegierten auch über ein einkommensabhängiges Bildungseinkommen in der Lebensmitte in Höhe von bis zu 1.000 Euro jährlich diskutieren – quasi ein BAföG in der Lebensmitte.

Die Stimmung in der Partei ist laut Föst gut. Bei der Kommunalwahl sei es gelungen, die Zahl der Mandate von 300 auf 400 zu erhöhen.

Zitterpartie Technik beim Online-Parteitag

Im Vorfeld des Parteitags treibt dem Vorsitzenden die Technik den Schweiß auf die Stirn. Denn ob die Bandbreite im Münchner Bahnhofsviertel ausreicht, wenn sich 400 Menschen zuschalten und mitdiskutieren wollen, das wird sich voraussichtlich erst während der Veranstaltung beantworten lassen.

