Landesparteitag der AfD in Greding

Die Satzung der AfD in Bayern steht im Mittelpunkt des heutigen Parteitags in Greding. Ob Kreisverbände, Bezirksverbände oder Fachausschüsse. Die AfD hat in den letzten Monaten ihre Strukturen weiter ausgebaut.

Umzug der Landesgeschäftsstelle nach Greding

Zukünftig will die AfD in Bayern ihre Landesgeschäftsstelle nach Greding im Landkreis Roth verlagern. Bisher waren die Landesgeschäftsstellen in Greding und vor allem in Hohenbrunn im Münchner Süden. Der Umzug in die Schwarzachstadt Greding wurde deswegen von einigen Mitarbeitern scharf kritisiert und landete vor dem Arbeitsgericht München. Der AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka will auf dem Landesparteitag einen Kompromissvorschlag vorlegen.

Verfassungsschutz beobachtet AfD Bayern

Auch die AfD Bayern wird mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet. Immer wieder drangen radikale Positionen der AfD an die Öffentlichkeit, so auch nach BR-Recherchen in einem Telegram-Chat. Darin ging es um Umsturzpläne, Androhung von Gewalt und radikale Positionen gegen Staat und demokratische Institutionen.

Schon länger stehen im Freistaat Einzelpersonen der AfD, die formal aufgelöste AfD-Gruppierung "Flügel" und die Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" unter Beobachtungsstatus. Dieser Status bedeutet, dass die Verfassungsschützer bei Bedarf auch nachrichtendienstliche Mittel anwenden dürfen, wie Telefonüberwachung oder Einsatz von V-Leuten. Ausgenommen von der Beobachtung sind die AfD-Abgeordneten des Bayerischen Landtags. Sie sind laut einem Sprecher des bayerischen Innenministeriums von ihrem freien Mandat geschützt. Das Bundesverfassungsgericht hatte für die nachrichtendienstliche Beobachtung von Abgeordneten hohe Hürden aufgestellt.

Fachausschüsse bereiten Inhalte vor

Der heutige AfD – Parteitag in Greding beschäftigt sich mit Satzungsfragen. Die inhaltliche Arbeit der Partei vollzieht sich aktuell in neu gewählten Fachausschüssen. Die inhaltlichen Ergebnisse dieser Fachausschüsse sollen beim nächsten AfD-Landesparteitag im Frühjahr diskutiert werden.