Landeskriminalamt: Viel mehr Betrugsversuche durch Fake-SMS

Betrugsfälle per Fake-SMS nehmen in Bayern zu. Das meldet das Bayerische Innenministerium. Beim sogenannten "Smishing" verschicken Betrüger SMS, die sensible Daten vom Smartphone abgreifen und die Kontrolle über das Gerät ermöglichen.