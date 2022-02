Landesgruppentreffen: CDU/CSU auf Zukunftskurs - "2021 abgehakt"

Zwei, die sich unendlich oft gestritten, sich immer wieder mit Trennung gedroht, gestichelt und verletzt haben. Was machen die, um wieder zusammenzufinden? Vielleicht eine Paartherapie? Aufarbeiten, was schief lief? Bei CDU und CSU lautet die Antwort: "Da sprechen wir nicht mehr drüber." Jedem Therapeuten stünden da vermutlich die Haare zu Berge. Die Union setzt dagegen auf Positive Thinking! Nach vorne schauen. "2021 ist abgehakt!", ruft ein sichtlich gut gelaunter CDU-Chef Friedrich Merz den Journalisten zu. CSU-Chef Markus Söder stimmt "vollumfänglich zu".

Die gute Laune, die die Vorsitzenden von CSU und CDU bei der Pressekonferenz zur CSU-Landesgruppenklausur an den Tag legen, wird mit unermüdlicher Wiederholung von Begriffen wie Gemeinsamkeit, Vertrauen, Unterstützung garniert. Immer wieder sprechen sich Söder und Merz über ihre Pulte hinweg direkt an. Sie lächeln sich an.

Söder und Merz: Zwei Alpha-Parteichefs begegnen sich

Zwischen ihnen steht, ebenfalls an einem Pult, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der sich ab und zu inhaltlich einschaltet und sonst die beiden anderen gewähren lässt. Auch, wenn er der Gastgeber ist - doch es ist der erste gemeinsame Auftritt zweier Alpha-Parteichefs seit der Wahl von Merz zum neuen CDU-Vorsitzenden. Schwer zu sagen, was passiert. Denn anders als beim Bildtermin am oberbayerischen Kirchsee Anfang Januar, müssen sie jetzt auch kritische Fragen beantworten.

Zum Beispiel: Was denn diesmal anders sei? Die CSU habe doch mit jedem und jeder neuen CDU-Vorsitzenden einen Neustart ausgerufen und dann gab es wieder Streit. Söder pariert: Mit Annegret Kramp-Karrenbauer habe die CSU nie gestritten! Und was Merz angeht, da sei er "superoptimistisch". Was Söder nicht sagt: Noch im Oktober 2021 hatte Merz den Umgang der Schwesterparteien rund um die Bundestagswahl als "stillos, respektlos und streckenweise rüpelhaft" kritisiert. Und Söder konnte das durchaus auf ihn gemünzt verstehen. Kann man da einfach schweigen?

Söder: Aufteilung CDU/CSU "geniale Konstruktion"

Auch Söder war lange kein Freund eines Parteivorsitzenden Merz, unter anderem, weil der nicht für einen Generationswechsel stehe. Söder formuliert die Kompromissformel, während er Merz ansieht: "Besinnung auf alte Tugenden und Entdeckung von neuen Stärken, ich glaube das ist das, was uns verbindet." Und Merz erklärt, dass die Aufteilung von CDU und CSU eine "geniale Konstruktion" sei. Die erlaube es nämlich erst, ein Wählerpotenzial auszuschöpfen, das jede Partei einzeln niemals erreiche.

Merz nennt das einen "unglaublichen Schatz". Offensichtlich konnte der nicht gehoben werden bei der letzten Bundestagswahl. Nun steht für die CSU einiges auf dem Spiel. Merz wird den wichtigsten Posten, den die Union in der Opposition hat, Mitte Februar von Ralph Brinkhaus übernehmen. Der CDU-Chef wird zusätzlich Unions-Fraktionsvorsitzender, bündelt somit viel Macht kombiniert mit rhetorischem Talent. Querschüsse aus München durch den CSU-Chef könnten nach der Zurschaustellung von so viel Verbundenheit erst einmal schwierig werden.

Schwierige Lage für die CSU

Wie also kann die CSU sichtbar bleiben unter Merz? Der CDU-Chef sagt lachend, dass er sich um Sichtbarkeit bei Söder und Dobrindt keine Sorgen mache. Merz dürfte aber durchaus bewusst sein, dass die Zusammenarbeit mit der CSU für CDU-Vorsitzende nie einfach war. Besonders dann, wenn die Fragen schwierig werden, zum Beispiel wer Unions-Kanzlerkandidat bei der nächsten Bundestagswahl werden soll.

Und da kommt dann doch noch etwas Aufarbeitung durch die Hintertür. Merz beschreibt eine Lehre aus der letzten Wahl: "So spät und so schlecht darf es nie wieder werden - vor allem so spät." Und meint die Entscheidung, wer Kanzlerkandidat der Union sein soll.

Söder zu Scholz: "Wo ist der Kanzler?"

Vieles scheint noch ungeklärt im Verhältnis Söder-Merz. Söder antwortet auf die K-Frage: "Was uns beschäftigt als Frage K: Wo ist der Kanzler?" Und lenkt damit den Blick auf Bundeskanzler Scholz, der aus Unions-Sicht in der Ukraine-Krise abgetaucht sei. Merz diagnostiziert eine "Lähmung des Kanzlers" und Söder spricht über die "Überforderung" der Ampel. Obwohl beide noch einmal betonen, eine konstruktive Oppositionsarbeit machen zu wollen, in ihren Angriffen sind sie klar.

Was CDU und CSU derzeit vor allem zusammenkittet: Sie haben einen gemeinsamen Gegner, die Ampel. Und den unbedingten Willen, schnell wieder in Regierungsverantwortung zu kommen. Was die Union inhaltlich in der Opposition will und vor allem wie sich die zwei Parteichefs dort zusammenfinden, wird sich zeigen. Spannend dürfte werden, ob die Verletzungen des Wahljahrs 2021 tatsächlich mit der Devise "darüber sprechen wir nicht mehr" unter dem Deckel gehalten werden können. Therapeuten würden das wohl bezweifeln.