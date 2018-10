Landesgartenschau: "Wir haben viele Herzen erreicht!"

Der Oberbürgermeister von Würzburg, Christian Schuchardt, weist die Kritik an der Landesgartenschau in der unterfränkischen Stadt zurück:

Unsere Landesgartenschau hier ist vor allem einzusortieren in einer Dauerparkanlage, wo eine ganze Menge innovative Sachen auch gezeigt werden. Christian Schuchardt

Andere Orientierung

Die Gestalter Landesgartenschauen haben heute eine andere Orientierung, so Schuchardt, nämlich auch Inhalte zu zeigen wie tiny houses, also Kleinsthäuser oder zum Beispiel auch den Weinbau - und das sei auch in diesem Landschaftspark abgebildet.

Zufrieden mit den Zahlen

Mit Blick auf die rund 700.000 Besucher seit Beginn der Landesgartenschau, sagte Schuchardt, dass sie mit kaum einer Million Besucher gerechnet hatten, weil das Gelände nicht mitten in der Stadt liegt.

Ganz neuer Stadtteil

Aus dem Gelände soll ein ganz neuer Stadtteil für rund 5.000 Menschen werden. Eine Universität ist geplant, ein Gewerbegebiet und Wohnraum - und dazwischen der Park für die Bürger.

Ich glaube, wir haben viele Herzen erreicht, aber wir haben nicht alle erreicht. Und wir haben auch nicht so viele erreicht, wie wir uns vorher vorgenommen haben. Christian Schuchardt

Mehr Dauerkarteninhaber

Der Oberbürgermeister betonte aber, dass die Prognosen beim Verkauf der Dauerkarten um 30 Prozent übertroffen wurden. Die Menschen, die hier wohnen, wüssten, dass das Gebiet ein ehemaliges Kasernengelände ist, in dem letztes Jahr noch viel Beton im Boden war und dass die Bäume kaum älter sind als zwölf Monate, so Christian Schuchardt. Die Landesgartenschau in Würzburg ist seit Mitte April geöffnet und endet am 7. Oktober.