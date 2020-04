Landesgartenschau Ingolstadt vor dem Aus

Angesichts der Corona-Krise mache eine Landesgartenschau in diesem Jahr keinen Sinn, davon ist Geschäftsführer Thomas Hehl überzeugt. Er will dem Aufsichtsrat deshalb Anfang Mai (7.5.) die Verschiebung auf 2021 vorschlagen.

Ursprünglich sollte die Großveranstaltung am Freitag (27.04.) eröffnet werden, der Termin war dann auf den 29. Mai verschoben worden.

Viele Besucher gehören zur Risikogruppe

Zur Begründung sagt Hehl im Gespräch mit dem BR, dass Großveranstaltungen bundesweit bis Ende August verboten seien. Auch seien die Abstandsregeln nicht einzuhalten, wenn sich an schönen Tagen auf einer Landesgartenschau bis zu 10.000 Menschen drängten. Dazu komme, dass viele der Besucher einer Landesgartenschau zur Corona-Risikogruppe gehören.

Verluste in Millionenhöhe

Derzeit steht das Gelände bereits in voller Blüte. Viele Themengärten, Veranstaltungen und Marketingaktionen seien komplett vorbereitet und bezahlt. Die verlorenen Kosten gingen in die Millionen, so der Veranstalter. Die Pflege des Geländes werde nun so weit möglich heruntergefahren, um die weiteren Kosten zu minimieren.

Bürger dürfen nicht auf das Gelände

Schade sei für die Bürger, dass das Gelände bis auf Weiteres nicht für die Öffentlichkeit freigegeben werden könne.

