Landesgartenschau Ingolstadt: Bereit für Besucher im April

Die Wege werden vorbereitet, die Bewässerungsleitungen durchgespült: Es regt sich was auf dem Gelände der Landesgartenschau in Ingolstadt. Im vergangenen Jahr musste sie wegen Corona verschoben werden. Nun öffnet sie vermutlich am 21. April.