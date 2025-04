Landesgartenschau in Furth im Wald: In vier Wochen geht es los

Millioneninvestitionen, die sichtbar bleiben

Rund 25 Millionen Euro gibt die 9.000-Einwohner-Stadt für die Schau aus. Aber davon zahlt sie "nur" rund neun Millionen selbst, der Rest sind Zuschüsse. Das meiste Geld ist in Städtebauliches geflossen, das auch danach bleibt. Das ist für Bürgermeister Sandro Bauer der größte Vorteil an dem Mammutprojekt. "Ohne die Gartenschau hätten wir uns das alles gar nicht leisten können" – zum Beispiel die Parkarena als neue Veranstaltungsbühne, den Brückenloop, neu gestaltete Spielplätze, ein freigelegter Stadtbach, eine Straße, die zur attraktiven Flaniermeile umgebaut wurde.

Während zum Beispiel Schweinfurt, Tittmoning und Penzberg geplante Gartenschauen wegen klammer Kassen abgelehnt haben, herrscht in Furth im Wald Aufbruchsstimmung. Auch hier hatte es anfangs viel Skepsis gegeben. Doch jetzt engagieren sich fast 200 Ehrenamtliche für die Schau. "Das ist Wahnsinn", sagt Geschäftsführerin Claudia Knoll, "so viele hatte ich noch in keiner Stadt". Etliche Further streichen gerade noch ihre Hausfassaden, damit alles "richtig schön wird" für die Besucherscharen, die man erwartet.

Klimawald, Weinberg, Schattengarten

Rund 500 Bäume wurden gepflanzt, 2.800 Sträucher und mehr als 170.000 mehrjährige Blumenstauden und –zwiebeln. Dazu kommen ab Mai noch einmal rund 900 Quadratmeter einjährige Sommerblumen. Gartenfans erwartet aber nicht nur ein Blumenmeer, es gibt auch Anlagen zu aktuellen Herausforderungen. Dazu gehört etwa ein Klimawald mit Bäumen und Pflanzen, die gut Hitze und Trockenheit vertragen. Mehr als 3.000 Veranstaltungen sind vom 22. Mai bis 5. Oktober geplant.

Furth im Wald liegt direkt an der tschechischen Grenze. Deshalb werden auch zahlreiche Besucher aus dem Nachbarland erwartet. Dazu kommt im August der alljährliche "Drachenstich", das berühmte Festspiel. Die kleine Stadt an der Grenze wird sich also dieses Jahr so bunt, vielfältig und spannend präsentieren wie noch nie.