Landesfischereiverband Bayern für Bleiverbot

Schon lange sprechen sich Naturschützer für ein Bleiverbot bei der Jagd aus. Denn immer wieder kommt es vor, dass Greifvögel geschossenes Aas fressen und wegen einer Bleivergiftung sterben. Blei wird aber nicht nur beim Jagen verwendet, sondern auch beim Fischen, unter anderem zum Beschweren von Ködern. Und auch hier gelangt immer wieder eine Menge im Wasser, wenn zum Beispiel die Schnur reißt und die Strömung das Bleigewicht mitnimmt.

Landesfischereiverband für Bleiverbot

Nach längeren Beratungen unterstützt nun auch der Landesfischereiverband Bayern LFV mittelfristig ein Bleiverbot beim Angeln. Blei sei ein giftiges Schwermetall, dass aus gutem Grund in vielen Lebensbereichen schon länger verboten sei, heißt es zur Begründung. Zum Schutz des Gewässers unterstütze man deshalb den Vorstoß der EU, Blei in Angelgeräten zu verbieten.

Der Vorschlag kommt von der europäischen Chemikalienbehörde. Um die Risiken von Blei bei der Jagd, beim Sportschießen im Freien und beim Angeln zum Schutz von Menschen, Wildtieren und der Umwelt anzugehen, sei ein Nutzungsverbot von Blei bei diesen Aktivitäten gerechtfertigt, so die Behörde. Noch wird der Vorschlag in Sachausschüssen geprüft, dann müssen darüber EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten entscheiden. In einigen Ländern wie Dänemark und Schweden ist der Einsatz von Blei beim Fischen bereits stark eingeschränkt.

Wie gefährlich ist Blei im Gewässer?

Kritiker führen an, dass sich Blei im Wasser gar nicht auflöst und deshalb auch nicht gefährlich ist. Dem widerspricht der Wissenschaftler Professor Gerd Sutter, der den Ausschuss für Fischerei und Gewässerschutz im LFV leitet. In der Tat sei es so, dass im Moment, indem es im Wasser liege, es wenig reaktiv sei; nur wenn ein lebender Organismus es aufnehme, werde es toxisch und werde weiterverbreitet, das sei die Gefahr.

Je kleiner die Portionen sind, desto potentiell schädlicher ist es also seinen Worten nach. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nur ein kleiner Teil der Bleimengen, die jedes Jahr in die Umwelt gelangen, von der Fischerei kommt. Mehr als 90 Prozent stammen von Jägern und Sportschützen, schätzt man bei der europäischen Chemikalienbehörde, von 97.000 Tonnen jährlich kommen rund 6.790 Tonnen von der Fischerei.

Bayerischer Fischereiverband verweist auf Alternativen

Zahlreiche Hersteller haben bereits Alternativen entwickelt, neben Stein wird auf das Schwermetall Wolfram, auch Tungsten genannt, Zink oder Edelstahl zurückgegriffen. So gibt es bereits entsprechende Kunstköder, wie Spinner, Blinker oder beschwerte Kunstfliegen ohne Blei. Allerdings sind diese Alternativen meist teurer.

Händler erzählen zudem, dass gerade bei Gewichten Angler überwiegend noch zu Blei greifen, aufgrund der guten Flugeigenschaften des Schwermetalls, was beim Auswerfen von Ködern wichtig sein kann und weil Blei recht billig ist. Zudem verweist man beim LFV daraufhin, dass für die Verwendung von Blei in Seilen und Leinen in der Berufsfischerei, in denen Blei fest eingebunden oder eingespließt ist, die europäische Chemikalienbehörde bisher keinen Regelungsbedarf sieht.

Verband setzt auf Aufklärung

Wem ein Steingewicht im Handel zu teuer ist, kann sich auch selbst welche basteln. Anleitungen gibt es im Internet, auch der LFV gibt bei seiner Jugendarbeit entsprechende Tipps. Der Verband plant jetzt unter anderem eine Aufklärungskampagne und will mit Herstellern sowie Vereinen über das Thema sprechen. Man könne Vereine ermuntern, das Thema aufzugreifen, so der Hauptgeschäftsführer des Verbands Sebastian Hanfland. Man könne sich überlegen, ob man bei einer Verpachtung, dies positiv bewerte, wenn Vereine modern in diese Richtung gehen.

Der LFV verpachtet eine Reihe staatlicher Gewässer. Auch gibt es seinen Worten nach erste Vereine, die in ihren Gewässern kein Blei mehr zulassen. Allerdings räumt Hanfland auch ein, dass man wisse, dass man ein Verbot nicht von heute auf morgen umsetzen könne. Aber immerhin, ein Anfang ist gemacht.