Wie sich die Landesregierung Bayerns Zukunft vorstellt

Bayern ringt um seine Zukunft. Wie lassen sich eine starke Wirtschaft und Wohlstand mit dem Ziel von Umwelt- und Ressourcenschutz langfristig vereinbaren? Und wie garantiert der Freistaat Chancengleichheit zwischen Stadt und Land? Diese Fragen versuchte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Donnerstag zu beantworten. Im Wirtschaftsausschuss stellte er seinen Entwurf für ein fortgeschriebenes Landesentwicklungsprogramm (LEP) vor. Die Verordnung sei eine "Weichenstellung". Es gehe darum: "Wo sieht man ein Land in zehn bis 15 Jahren", so Aiwanger.

Aiwanger: Ländlicher Raum zur Entschleunigung

Seine Pläne gliederte der Minister in drei Teilbereiche und begann mit dem Schwerpunkt "Gleiche Lebensverhältnisse und starke Kommunen". Es gehe um eine Balance zwischen Stadt und Land, sagte Aiwanger: "Je stärker der ländliche Raum, umso stärker ist Bayern insgesamt." In den Metropolen gebe es trotz hoher Immobilien- und Mietpreise nach wie vor "Überhitzungstendenzen", insofern könne ein starker ländlicher Raum die Menschen in der Fläche halten und so die Städte entschleunigen.

Dafür sei die digitale Infrastruktur besonders wichtig. Es brauche eine enge Zusammenarbeit mit privaten Anbietern, um "weiße Flecken" im Mobilfunk zu korrigieren. "Wir wollen, dass man überall in Bayern, in nicht besiedelten Regionen, im Wald, auf der Wiese mit dem Handy telefonieren und Daten empfangen kann", so Aiwanger.

Der zweite Punkt im LEP betrifft den Klimawandel - "völlig neu reingekommen", sagte Aiwanger. Vor zehn oder 20 Jahren habe sich damit in der Landesplanung niemand beschäftigt. Nun gehe es darum, Projekte zu Ende zu denken. Beispielsweise dürften Frischluftschneisen nicht durch Gewerbegebiete zugebaut oder Kaltluftströme mit Brücken unterbrochen werden. Besonders wichtig sei der Ausbau der erneuerbaren Energien: Aiwanger plädierte dafür, die Potentiale der Geothermie besser zu erschließen.

Energiepolitik: Kompromisse für Zielkonflikte finden

Laut dem Minister gibt es gerade bei der Energiepolitik Zielkonflikte. Ein Beispiel sei der starke Ausbau von Photovoltaik auf Freiflächen, der gleichzeitig die Pachtpreise insgesamt in die Höhe treibe. Was Vorranggebiete für Klimaschutz und Landwirtschaft angeht, soll es keine strikten Vorgaben aus "München am grünen Tisch" geben, so Aiwanger. Stattdessen müsse es Debatten vor Ort geben: "Wir sehen es nicht negativ, wenn man nicht jeden Quadratmeter vorplanen kann." Das ermögliche Gestaltungsspielraum, Demokratie und Entwicklungsmöglichkeit vor Ort.

Der Entwurf enthält außerdem Maßnahmen um Flächen einzusparen. Man wolle Wildwuchs eindämmen, sagte Aiwanger. Aktuell wandle der Freistaat pro Tag elf Hektar Fläche um, bis 2030 sollen es noch fünf Hektar pro Tag sein. Um das zu erreichen setze man unter anderem auf Mehrfachnutzung wie beispielsweise Agri-PV oder Photovoltaik auf Parkplätzen.

Ideologische Debatten um nachhaltige Mobilität

Der dritte Schwerpunkt umfasst das Thema nachhaltige Mobilität. Hier gebe es immer wieder ideologische Debatten "ÖPNV versus Auto". Man müsse überlegen, wohin man Geld steuere, so Aiwanger: "Wir wollen den ländlichen Raum und die individuelle Mobilität nicht vergessen." In seinen Augen wird der Verbrennermotor länger laufen als gedacht. Um auf Krisen besser vorbereitet zu sein, brauche es einen Ausbau der Infrastruktur für Wasserstoffantriebe.

Bei dem Entwurf des LEP handelt es sich nicht um eine Teilfortschreibung und nicht um ein neues Landesentwicklungsprogramm. "Man sollte nicht jedes mal das Haus abreißen und neu bauen, wenn man das Wohnzimmer sanieren will", sagte Aiwanger. Dieser Ansatz sei deswegen richtig, weil man bei den aufgezählten Schwerpunkten jetzt liefern müsse: "Wenn wir Generaldebatten von null beginnen, kommen wir nicht mal da vorwärts", so der Wirtschaftsminister.

SPD: "Verbindlichkeit fehlt"

Die Opposition übte im Ausschuss Kritik an diesem Vorgehen. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD, Annette Karl, sagte, die Staatsregierung hätte seit Beginn der Legislatur genügend Zeit für ein neues LEP gehabt. Besonders enttäuschend sei, dass es dem Entwurf an Verbindlichkeit fehle: "Da werden Grundsätze formuliert, die unserer Ansicht nach Ziele sein müssten."

Anstelle von Abwägungen brauche es klare Richtlinien, "damit aus Leitplanken keine Gummibänder werden, die man beliebig dehnen kann", so Karl. Die Fortschreibung greife zwar wichtige Themen auf, sei aber "ein zu kleiner Wurf" für die aktuellen Herausforderungen.

Grüne: "Zu vieles ausgeklammert"

Auch die Grünen hätten sich eine komplette Neuauflage des LEP gewünscht. Christian Zwanziger, Sprecher für Landesentwicklung, nahm Aiwangers Bild des sanierungsbedürftigen Wohnzimmers auf: "Ich sagen: Das Grundstück säuft ab und Sie werkeln am Wasserhahn rum." Mit lediglich der Fortschreibung seien zwangsläufig viele Punkte ausgeklammert worden - beispielsweise die Debatte um eine dritte Startbahn am Münchner Flughafen.

Zwanziger stimmte auch bei den Zielkonflikten nicht mit dem Wirtschaftsminister überein. Ökologie, Wirtschaft und Soziales gehöre bei gleichwertigen Lebensverhältnissen zusammen. "Wenn man sieht, wie unverbindlich und zögerlich Sie beim LEP agieren, frage ich mich, warum Sie das in Ihr Haus geholt haben", so der Grünen-Politiker.

CSU-Politiker Walter Nussel bemängelte, dass die Debatte rund um das LEP zu kleinteilig geführt werde. Die Verordnung müsse darlegen, "was braucht die Bevölkerung in Bayern für Lebensräume, wo können wir Arbeitsplätze schaffen, Nahrungsmittel erzeugen, Infrastruktur so aufstellen", so Nussel. Die Grundversorgung stehe an oberster Stelle, das komme bei den Diskussionen zu kurz.

Kommende Woche Donnerstag sollen im Wirtschaftsausschuss die inzwischen rund 80 Änderungsanträge zum LEP-Entwurf beraten werden. "Open end", wie die Ausschussvorsitzende Kerstin Schreyer (CSU) sagte. Sie freue sich auf eine lange Sitzung.