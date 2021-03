Landesbund für Vogelschutz startet monatlichen Podcast

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit Sitz im mittelfränkischen Hilpoltstein startet ab 1. April einen monatlichen Podcast. Unter dem Titel "Ausgeflogen" soll es an jedem ersten Donnerstag im Monat um das Thema Artenschutz gehen.

LBV-Ehrenamtliche erzählen ihre Geschichten

Auch die Arbeit der Ehrenamtlichen, die sich für die bedrohten Vogelarten in Bayern einsetzen, soll beleuchtet werden, sagt der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer: "Unsere Ehrenamtlichen sind das Rückgrat des LBVs und haben viele Geschichten zu erzählen". So soll es beispielsweise um Nistkästenkontrollen, die Pflege von Schutzgebieten, aber auch um die politische Arbeit der LBV-Ehrenamtlichen gehen.

Podcast soll anregen, aktiv zu werden

Gerade in Corona-Zeiten sei laut LBV das Interesse an der Natur vor der eigenen Haustür stärker geworden. Die Gespräche mit Mitgliedern sollen daher auch motivieren, selbst in der Natur und für den Artenschutz aktiv zu werden, erklärt Stefanie Bernhardt, Moderatorin des LBV-Podcasts.

Gefördert wird der monatliche Podcast "Ausgelflogen" vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Zweckerträgen der GlücksSpirale.