29.05.2020, 07:49 Uhr

Landesbund für Vogelschutz ruft zur Insektenzählung auf

Der Marienkäfer steht heuer im Fokus der Aktion "Insektensommer" des Landesbunds für Vogelschutz in Hilpoltstein. Die Naturschützer möchten wieder so viele Menschen wie möglich dazu animieren, hinzusehen, was in der Natur so krabbelt.