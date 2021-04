Landesbund für Vogelschutz: Erste Kuckucks-Rufe zählen

Der Kuckuck ist ein selten gewordener Vogel. Umso mehr freut es den Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit Sitz im mittelfränkischen Hilpoltstein, dass am 1. April der erste Kuckucks-Ruf des Jahres registriert werden konnte, und zwar nahe dem Chiemsee in Oberbayern.

Kuckucks-Bestand in Bayern: LBV ruft zum Zählen auf

Nun möchte sich der LBV einen Überblick verschaffen, wie es um den Kuckucks-Bestand in Bayern steht und wann die Kuckucke aus ihrem Winterquartier in welche Regionen zurückkehren.

Deswegen rufen die Vogelschützer die Bevölkerung auf, auf Kuckucks-Rufe zu achten. Den jeweils ersten Ruf, den Menschen an einem bestimmten Ort hören, sollen sie dann dem LBV melden. Das geht online auf der Webseite des Landesbundes.

LBV gibt Hörbeispiele

Für diejenigen, die sich unsicher sind, wie sich so ein Kuckuck überhaupt anhört, gibt es auf der Homepage Hörbeispiele. Diese sollen auch dazu dienen, dass es zu keinen Verwechslungen kommt. Denn die Türkentaube hat einen ähnlichen Ruf. Im direkten Vergleich können Vogelfreunde den Unterschied aber gut erkennen.

Kuckuck ruft nicht aus dem Wald

Der Kuckuck ist, wenn man so will, ein Schönwetter-Vogel. Denn besonders gern rufe er bei guter Witterung, sagt LBV-Expertin Angelika Nelson. Und entgegen dem bekannten Kinderlied rufe der Kuckuck nicht aus dem Wald. Stattdessen halte sich der Kuckuck vielmehr an Mooren und in der Heide auf sowie in Flussniederungen.

Denn dort sind auch seine Wirtsvögel, beispielsweise Teich- und Sumpfrohrsänger, unterwegs: in deren Nestern legt der Kuckuck seine Eier ab, um sie ausbrüten zu lassen. Dem LBV zufolge ist der Kuckucks-Bestand in Deutschland rückläufig.