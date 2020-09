Landesbischof will Abschiebung nach Afghanistan verhindern

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm fordert, dass die geplante Abschiebung eines evangelischen Kirchenvorstehers von Hof nach Afghanistan gestoppt wird. "Ich hoffe, dass in Gesprächen mit Verantwortlichen noch eine Lösung gefunden werden kann", so der Landesbischof in einer Stellungnahme am Dienstag.

Landesbischof spricht wegen Abschiebung mit Staatsregierung

Dieser bayernweit erste Abschiebefall eines ehrenamtlichen Funktionsträgers der evangelischen Kirche war bereits Thema am Rande des Treffens von Staatsregierung und evangelischer Landeskirche am Montagabend in München. Dies erklärte das Büro des Landesbischofs auf BR-Anfrage.

Afghane wegen Übertritts zum Christentum in großer Gefahr

Bedford-Strohm betont in seiner Stellungnahme, dass Menschen wie der ehrenamtliche Kirchenvorsteher in Afghanistan aufgrund ihres Übertritts zum Christentum großen Gefahren ausgesetzt seien. Der Hofer Dekan Günter Saalfrank und weitere Verantwortlichen der Michaeliskirche sowie der Flüchtlingsorganisation Matteo befürchten die Todesstrafe für den 28-Jährigen im Fall seiner Abschiebung nach Afghanistan.

Afghane in Hof getauft und in der Kirchengemeinde engagiert

Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde hatten den Fall des jungen Manns, der im Iran aufgewachsen ist und dessen Vater aus Afghanistan stammt, am Montag öffentlich gemacht. Die Entscheidung der Zentralen Ausländerbehörde und des Verwaltungsgerichts Bayreuth sei nicht nachvollziehbar. Der junge Mann habe sich nach seiner Flucht nach Deutschland vor fünf Jahren hier sehr gut integriert. Er wurde 2016 in Hof getauft und engagiere sich auf vielfältige Weise in der Kirchengemeinde und beim Christlichen Verein Junger Männer (CVJM). "Das ist gelebter Glaube", so Dekan Saalfrank.