Landesbischof für mehr Wertschätzung der Seelsorge

Mehr Aufmerksamkeit und mehr Wertschätzung für die Seelsorge in Krankenhäusern, Gefängnissen oder Bildungseinrichtungen, dafür plädierte der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm.

Reden über "seelische Inzidenz"

Bei einem Besuch im Krankenhaus Landshut-Achdorf tauschte sich Bedford-Strohm mit Kirchenvertretern, Klinikverantwortlichen und dem Landshuter Landrat Peter Dreier (FW) aus, anschließend besuchte er Patienten der Klinik.

In den vergangenen beiden Jahren sei viel über die virologische Inzidenz gesprochen worden, zu wenig aber über die seelische Inzidenz, erklärte Bedford-Strohm im Interview mit dem BR: "Wir nehmen Verwundung, die Erschöpfung der Menschen wahr. Das ist die ganze Zeit über mitgelaufen, aber es ist viel zu wenig thematisiert worden. Ich bin dankbar, dass wir endlich auch über die seelische Inzidenz reden. Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger sind die besten Botschafter dafür."

Hilfe jenseits von Konfessionen

Heilung betreffe immer den Körper und den Geist, nicht nur während der Pandemie. "Menschen, die auch innerlich gestärkt werden", so Beford-Strohm, "werden auch schneller und nachhaltiger gesund." Dass in Landshut sowohl von kirchlicher Seite, als auch von den Einrichtungen selbst Mittel für die Seelsorge bereitgestellt werden, sei deswegen auch ein Vorbild für andere Orte. Das gelte auch für die ökumenische Zusammenarbeit: "Es gibt keinen katholischen Kranken, evangelischen Kranken oder orthodoxen Kranken. Es gibt nur Menschen, die Unterstützung und Zuwendung brauchen. Das ist jenseits aller Konfessionen." Dieser Ansatz werde in Landshut sichtbar.

Höherer Bedarf an Seelsorge während der Pandemie

Das Thema Seelsorge habe während der Pandemie nicht gelitten, der Bedarf sei aber gestiegen, erklärte die Landshuter Pfarrerin Johanna Krieger: "Die Relevanz hat zugenommen, auch kirchenintern fällt der Blick auf die Seelsorge." Mit dem Besuch in Landshut sende Bedford-Strohm ein wichtiges Zeichen aus. Das erreiche gleichermaßen die Patienten auf den Stationen sowie die Belegschaft, ergänzte Jakob Fuchs, geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der Lakumed-Kliniken.