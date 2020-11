Landesausstellung: Wertvolle Leihgaben treten Heimreise an

Es war eine denkwürdige Bayerische Landesausstellung 2020 in Aichach und Friedberg: Tief getroffen von der Corona-Pandemie musste sie sechs Wochen später anfangen und eine Woche früher aufhören. Das Rahmenprogramm: nur in abgespeckter Form. Und mit 63.000 Gästen fielen die Besucherzahlen niedriger aus – die Ausstellung vor zwei Jahren hatte in etwa doppelt so viele Gäste verbucht.

Abbau der Bayerischen Landesausstellung hat begonnen

Ein Kraftakt sei es gewesen, die Ausstellung unter Corona-Bedingungen zu organisieren, sagt der Veranstalter, das Haus der Bayerischen Geschichte. Ein Kraftakt ist es nun auch, die Landesausstellung wieder abzubauen. Während im Feuerhaus in Aichach, einem der beiden Standorte der Ausstellung, überwiegend multimediale Technik abgebaut werden muss, ist im Wittelsbacher Schloss in Friedberg besondere Vorsicht geboten.

Wertvolle und alte Exponate aus Europa

Dort präsentierte das Haus der Bayerischen Geschichte viele sehr alte Exponate im Original. Sie sind nicht nur einzigartig, sondern auch sehr wertvoll. Etliche der Leihgaben stammen aus dem europäischen Ausland, etwa Frankreich oder Italien. Die Ausstellung unter dem Motto "Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte" tauchte in die Welt und Geschichte der Wittelsbacher ein und erzählte davon, wie aus dem bäuerlich geprägten Altbayern ein Städteland wurde.

Landkreis Aichach-Friedberg hofft auf mehr Touristen

Nur Kleingruppen, keine Schulklassen, keine Reisegruppen: Auch wenn coronabedingt und der Hygieneregeln wegen weniger Menschen die Ausstellung besuchen konnten, zeigten sich die Veranstalter sowie Vertreter der Städte und des Landkreises Aichach-Friedberg zufrieden mit dem Zuspruch.

Vor allem die Kommunen hoffen nun, langfristig von der Landesausstellung zu profitieren und mehr Touristen ins Wittelsbacher Land zu holen.