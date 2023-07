Artikel mit Audio-Inhalten

Landesausstellung Römerland soll nach Straubing kommen

Bayern will sein römisches Erbe bei einer großen Landesausstellung in mehreren Städten vorstellen. Die Schau "Römerland Bayern" soll 2028 auch in Straubing gezeigt werden und dort das Gäubodenmuseum digital erweitern.